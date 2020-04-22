إبراهيم عطيان يكتب: مثلث برمودا (26)

بعد وقوع الحادث كان لابد أن تكثف الأجهزة الأمنية من مجهودها وتبقى في حالة تأهب واستعداد؛ لأن خطة الخلية لم تنته عند هذا الهجوم بحسب ما نقلته أجهزة التنصت على لسان جعفر عندما هنأ قطيعه بنجاح تفجير القطار متوعدًا بتنفيذ الهجمة الأكبر قريبًا..









فبدأ القلق يزداد شيئًا فشيئًا، لكن الأمور حتى الآن مازالت تسير حسب الخطة الموضوعة في انتظار معلومات جديدة قد يسمعها اللواء وفريقه عبر أجهزة التنصت التي تعمل بشكل جيد حتى الأن فهي سبيلهم الوحيد للتعرف على تفاصيل إضافية حول الهجوم المحتمل، لكنهم يعلمون أن جعفر لن يأمن لحمزة وزملائه قبل أن يختبرهم جيدًا؛ فتكوينه الفكري مبني على الشك وسوء الظن في كل ما يصدر عن الآخرين من أفعال وتصرفات مهما كانت، ومفهوم الثقة أو الاعتماد على أحد من الأمور التي لا يؤمن بها؛ فهو دومًا يبحث عن دوافع سلبية لتصرفات وأقوال الآخرين بما فيها الإيجابية.









يتميز بالحيطة والحذر التي تصل إلى حد الشك غير المبرر في كل المحيطين به حتى أقرب المقربين؛ لهذه الأسباب وغيرها كان على اللواء وفريقه أن يدركوا مدى صعوبة التنفيذ، ويتقبلون أي تغيير قد يطرأ على العملية.









لكن مرور الدقائق والساعات بسرعة دون معلومات جديدة عن الهجوم الذي تخطط له الخلية يزيد من حدة التوتر ويخلق حالة من القلق، لكنه دافعًا قويًا للالتزام الأمني واليقظة تحسبًا لوقوعه في أي لحظة فظلت الاجتماعات مستمرة بين اللواء وفريقه لدراسة المستجدات في انتظار أخبار قد تأتي في أي وقت حول إتمام المهمة وتفخيخ الخلية حسب الخطة الموضوعة، لكن تحمس ياسين وأمثاله من أصحاب هذه الشخصية يتميزون بالتفاؤل والعفوية، شخصيات مرحة ومفعمة بالحيوية والنشاط لكن ما يؤخذ عليهم هو إساءة استخدام مواهبهم في بعض الأحيان؛ فهم دائما يبحثون عن تجارب جديدة وممتعة ولكن يمكن أن يصبحوا مشتتين ومتعبين بالبقاء منشغلين دائمًا وتتلخص مشاكلهم دائمًا في الاندفاع وعدم الصبر حيث يركزون طاقاتهم في تحقيق أهدافهم، لذلك فإن قراءة الشاب الصغير ياسين للمشهد الحالي جاءت ترجمة فعلية لتلك الشخصية؛ حيث عبر وبعض من زملائه عن قلقهم من تأخر المجموعة في الرد الذي يهدد العميلة بالفشل من وجهة نظرهم.









لكن اللواء سليم يرى غير ذلك وقال: من الضروري ألا نتسرع في اتخاذ القرارات فالمهمة ليست بتلك السهولة وما يحدث الأن لم يكن خارج التوقعات، ولا يجب أن ننسى أو نتجاهل الحجم الحقيقي لمن نتعامل معهم الأن فهم ليسوا مجرد مجموعة من المجرمين والقتلة فحسب، بل هم مجموعات تعمل لصالح أنظمة ودول كما تدعمها أجهزة مخابرات، لذلك فإن ما نقوم به غالبًا ما يحتاج إلى الوقت والتركيز .









لكن هذه الحقائق التي يلقيها اللواء على مسامع فريقه لن تكون حائلًا يمنعهم القلق والتوتر، او تجنبهم التفكير في احتمالية الفشل باستثناء ماجد الذي يثق في نجاح مشروعه.









انتهى الاجتماع وعاد الجميع إلى أعمالهم، لكن ما يحدث بالطبع قد يؤثر على اللواء سليم ذاته والذي لعب خلال الاجتماع دور الناصح، فتسرب نحوه بعض من الشعور بالبلبلة والاضطراب، وأوجس في نفسه خيفة على مستقبل العملية من الفشل دون أن يظهرها حفاظًا على الروح والمعنويات.









ولعل الهجوم الغادر الذي تعد له الخلية هو أبرز الأسباب التي تدعوه للقلق في ظل تأخر تنفيذ المهمة.









لكنه يدرك جيدًا أن حديث جعفر عن تفاصيل الهجوم قد يكون في غرفة خاصة لا يمكن لأجهزة التنصت أن ترصد ما يدور بداخلها؛ حيث تمنعهم طبيعة الشك والتخوين من السماح لأحد بدخولها أو حتى الاقتراب منها.









لكن الدكتور ماجد الذي يقضي الأن بضع ساعات مع أميرة في إجازة قصيرة قبل العودة إلى العمل قد اعتراه الخوف على مستقبل مشروعه الذي يأمل أن يثأر لعمه من خلاله.









وذلك عندما تلقى اتصالًا من ياسين في اليوم التالي حول مدى فاعلية العقار على المجموعة في ظل هذا التأخير.









فأحدثت تلك المكالمة بعض الريبة في نفسه، وبدأ القلق يتسرب إلى رأسه من طول المدة برغم تأكيده الواضح لأفراد المجموعة الثلاثة بضرورة الالتزام بتناول العقار سرًا في موعده ضمانًا لاستقرار الحالة.









لكنه أجاب الضابط ياسين بكل ثقة أن المدة المنقضية بعد مغادرة المجموعة لن تؤثر على سير العملية حتى إذا انقطع الثلاثي عن تناوله؛ حيث أن تأثير العقار يمتد لفترات أبعد من ذلك بكثير، ربما يتعدى الشهرين لكن ما يخشاه أن يتوقف ثلاثي المهمة عن تناول العقار في موعده فيحدث ما لا يتمناه إذا استمر الحال هكذا، وتأخر الثلاثي في تنفيذ المهمة.









تولدت داخل ماجد ثورة من الهواجس والمخاوف حول مصير العملية، فلم يتردد في الاتصال باللواء سليم ليطلعه على ما يشغله، فيقوم اللواء بدوره في بث روح الهدوء والطمأنينة في نفس ماجد، وقال له: كويس انك كلمتني دلوقتى، تقدر تكون عندي هنا امتى؟ .









قال ماجد: أنا هنا قريب يعني أقل من خمس دقايق وأكون قدام سعادتك.









اللواء: عايزك تجيب علاء معاك وتجيلي حالًا على المكتب.









بينما ياسين في مكتبه يباشر العمل بانتظار معلومات جديدة قد تصله من المجموعة عبر أجهزة التنصت لكن شيئا لم يصله حتى الأن، فازداد شعوره بالقلق والتوتر جراء الفتور والاسترخاء في التنفيذ، فاندفع مسرعًا نحو مكتب اللواء ليكتمل المربع ويصطدم بماجد وعلاء في طريقه، وهنا بدأت مبارزة قوية بالأفكار بينهم، وتحول المكان إلى ما يشبه جلسة في مجلس النواب يديرها اللواء سليم بهدوء.









لكن ياسين مازال متمسكًا برأيه وطالب اللواء بسرعة التدخل ومهاجمة الوكر الإرهابي قبل فوات الأوان، فلم يجد صدى جيدا لحديثه المتهور أمام حنكة ومهارة رئيسه في إدارة مثل تلك الأزمات، لكنه لم يكتف بما قاله وعاد ثانية وكرر طلبه من اللواء بسرعة التدخل ودك معقل الإرهاب دون هوادة، فأجابه اللواء بهدوئه المعهود بأن الضربة الجوية للمكان لن تأتي بالفائدة المنشودة نظرًا لطبيعة المكان الجبلية، لكن هذا الحديث لم يكن كافيًا لإقناع ياسين بالتخلي عن فكرته،









فيسأله: يا افندم ازاي سعادتك هادئ كده؟!

هو معاليك تعرف حاجة إحنا منعرفهاش؟

فينظر له اللواء سليم الذي يتحلى بديمقراطية كبيرة لكنها بعيدة

كل البعد عن الفوضوية، ثم يقول: اسمع يا ياسين:

مش معنى إنك تكون عارف ومحدد مكان عش الدبابير تقوم تهاجمه كده وخلاص!

لازم تعمل حسابك تقضي عليهم كلهم لأنك لو هيجتهم هيهاجموك، مش بس كده، ممكن كمان متعرفش مكانهم تاني وساعتها مش هتعرف الضربة هتجيلك منين.









أكيد أنت فاهم كلامي وعارف أنا أقصد إيه.

ياسين: يا سليم بيه لو سيبناهم أكتر من كده برضو هيطيروا ويهاجمونا.

اللواء: مش هيحصل لأنهم تحت عنينا طول الوقت، لازم نركز ضربتنا عشان تكون قاضية.









إلا أن حديث اللواء لم يكن كافيًا لطمأنته بالرغم من ثقته الكبيرة في فكر وقدرات هذا الرجل التي لا خلاف عليها، فأبى أن يصمت ثم واصل جداله المستمر ومطالبة اللواء بسرعة التحرك، لكن حماسة ياسين ورغبته في إنهاء العملية سريعًا لم تشفعا له حين عامله اللواء بشدة مطالبًا إياه بالتركيز في عمله فقط وترك مثل هذه الأمور لمن هو أدرى وأعلم منه بما يجب فعله وما لا يجب.









ثم حاول اللواء احتواء الموقف وإدارة الأزمة بحنكة ودهاء؛ ليعيد الهدوء إلى القاعة مرة أخرى، فقال:

لدي من اليقين ما يكفي كي أعلم بأنكم جميعًا لا تهتمون بشيء قدر اهتمامكم بصالح البلاد، لكني لاحظت عليكم جميعًا التوتر وعدم التركيز.

علاء ينظر من حوله وقد ظهرت عليه علامات الدهشة ثم يقول:

عذرًا سيادة اللواء، لكن ما يحدث الآن أكبر دليل على التركيز!

اللواء: هو بالفعل تركيز لكنه تركيز في أمر ليس من شأنكم،

وهذا للأسف لا ينذر بخير.

ياسين المتحمس: كيف ذلك، لا أفهمك سيدي اللواء.

هل الاهتمام بنجاح العملية ليس من شأننا؟

اللواء سليم: الأمر بالطبع ليس كما تظن يا ياسين،

هل يستطيع عاقل أن ينكر عليكم الحماسة والرغبة الشديدة في نجاح العملية، أو يشك في أنها نابعة من حبكم للوطن والحرص على مقدراته؟!

ما أقصده بالطبع يختلف تمامًا عما فهمته أنت.

يجب أن تعلم جيدًا أن انشغالك بدور ليس من اختصاصك قد يخرجك عن التركيز فيما يخصك.









ثم أردف الحديث قائلًا:

يمكننا أن نختلف ونتبادل الرؤى والأفكار حول هذا الأمر،

لكن لا يجب أن نخرج عن التركيز أو ننسى مهمتنا الأساسية،

ولكن ما رأيكم الآن في كوب من الشاي ثم نعود للحديث مجددًا؟

تحمس الجميع للفكرة ورددوا في هدوء: إنها فكرة جيدة.