أبو العينين: تكاتف البرلمان مع الحكومة حوّل أزمة كورونا تجربة رائدة في المواجهة وحسن الإدارة والتخطيط

أبو العينين في مجلس النواب:





تشريعات البرلمان أسهمت في بسط الخدمات ودعم مخططات الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية





أعضاء البرلمان وجهوا سواعد الحكومة نحو الاتجاه الصحيح، ودعمو توجهات الدولة داخليا وخارجيا





مصر انتقلت من غَياهب الخطر إلى مشارف المستقبل بفضل وعي النواب بالدور التشريعي والرقابي





نواب البرلمان كانوا ولا يزالون صوت الشعب وضميره المُتقد، حتى في محنة فيروس كورونا









قدم رجل الصناعة، النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، نائب حزب مستقبل الوطن، الشكر إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، ونواب البرلمان، على ما قدموه من تشريعات وما اقروه قوانين دفعت الدولة المصرية نحو مزيد من التنمية والاستقرار وأسهمت في تقديم الخدمات إلى المواطنين بالشكل الأمثل الذي يعبر عن مصر الحديثة ويدعم مخططات الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.





وقال أبو العينين خلال كلمته في الجلسة العامة للبرلمان اليوم، إن المجلس ونوابه تحملوا المسؤولية في وقت حرج، انتقلت فيه مصر من غياهب الخطر، إلى مشارف المستقبل، بفضل وعي النواب بالدور التشريعي والرقابي والوقوف في صف المصلحة العليا للوطن، وتوجيه سواعد الحكومة في الاتجاه الصحيح، ودعم توجهات القيادة السياسة داخليا وخارجيا، حتى أصبحت مصر تلك الدولة التي يُشار إليها فخرا، بتماسكها على كافة المستويات وحسن إدارتها لـ أزمة جائحة كورونا الحالية.





وأكد أبو العينين أن نواب البرلمان كانوا ولا يزالون، صوت الشعب وضميره المُتقد، حتى في هذه المحنة التي دعموا خلالها الحكومة وسهلوا سُبل المواجهة بالإقرار والتشريع والتمويل وتقديم الدعم المادي والمعنوي، حتى تحولت بفضل تكاتف الجميع إلى تجربة رائدة أعادت فيه مصر اكتشاف مواردها وكوادرها ووقفت على جوانب قوتها ومدى إخلاص مسؤوليها ووعي شعبها.





وقدم أبو العينين الشكر إلى كل الجهات التي تقف في الصف الأول لمواجهة جائحة كورونا، قائلا: الشكر واجب للحكومة المصرية وقراراتها الصائبة، وموصول إلى القطاع الطبي، جيش مصر الأبيض الذي تصدى للأزمة بعقلية العلم وفداء الجُندية، وللإعلام المصري الذي توحد من أجل الوطن وأرواح المواطنين، كما أشاد أبو العينين بدور القوات المسلحة الباسلة، وكذلك الإنتشار الواسع لرجال الشرطة المصرية لتطبيق قرارات الحكومة الاحترازية منذ بداية الأزمة.





وخلال الجلسة، وافق النائب محمد أبو العينين على القوانين التي طرحها المجلس في جلسته اليوم بتاريخ 22 إبريل 2020، نداء بالإسم بعد الإطلاع الجيد والمناقشة الوافية.



