أحمد موسى: السيسي دعا رجال الأعمال للمشاركة في مشروعات التنمية بسيناء

قال الإعلامى أحمد موسى، إن سيناء أمن قومى و الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على ذلك، وأكد أن مصر الدولة الوحيدة التى تفتتح المشروعات رغم مواجهة كورونا.





وأضاف الإعلامى أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على " قناة صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه رسالة لجميع رجال الأعمال بالاستثمار فى سيناء والمشاركة فى المشروعات بسيناء والاستفادة منها.





وأوضح الإعلامى أحمد موسى، أن الدولة انفقت المليارات على المشروعات بسيناء وذلك من أجل المصريين.





ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الدولة لديها هدفا لعملية التوطين فى سيناء، وأكد أن سيناء ستكون واحدة من أهم مناطق الجذب السياحي.





وأشار الإعلامى أحمد موسى، إلى أن الدولة تعمل وتنتج و تقيم المشروعات رغم موجهتها للإرهاب و لـ فيروس كورونا.