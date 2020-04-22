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أخبار العالم

7 أطنان مواد طبية من الإمارات.. مساعدات عاجلة إلى السودان

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 07:48 م
صدى البلد
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قسم خارجي

مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في السودان، رغم كونها من آخر البلاد العربية التي أعلنت عن إصابات بالفيروس، أرسلت الإمارات مساعدات طبية عاجلة ، لدعمها في مواجهة المرض، وفقا ما ذكرت وسائل إعلام في كلا البلدين.


أرسلت الإمارات طائرة مساعدات على متنها 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى السودان.


وقال حمد محمد حميد الجنيبي سفير  الإمارات لدى السودان، إن البلدين تربطهما علاقات أخوية في المجالات كافة".


وأضاف سفير الإمارات لدى السودان، بأن بلاده تقف إلى جانب جميع الدول التي تعمل جاهدة على وضع حد لهذه الأزمة الإنسانية.

 

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