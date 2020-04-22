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فن

لما تحاول تمارس رياضة في البيت.. محمد هنيدي يشعل تويتر بفيديو كوميدي

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 08:31 م
صدى البلد
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ميرنا محمود

نشر الفنان محمد هنيدي فيديو جديد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".


واستعرض محمد هنيدي في الفيديو مقطع من فيلم "يا أنا يا خالتي"، وكتب معلقا على الفيديو: لما تحاول تمارس رياضة في البيت بعد ما الجيمات قفلت.


وحاز مقطع الفيديو على ردود واسعة من جانب متابعيه ومحبيه، وعلق بعضهم، قائلا: 

هنيدي إحنا بنحبك 

آه والله دا حالنا الفيلم 

ده من أجمل الأفلام اللي بحبها


يذكر أن آخر أعمال هنيدى السينمائية فيلم "عنتر ابن ابن ابن شداد"، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج شريف إسماعيل، وشارك فى بطولته كل من الفنان باسم سمرة ودرة، وهالة فاخر


كما يعد مسلسل "أرض النفاقأخر أعمال هنيدى الدرامية وشاركت فيه الفنانة هنا شيحة، الإعلامى إبراهيم عيسى محمد محمود، دلال عبد العزيز، هاجر الشرنوبى، محمد ثروت، محمود كمال، وآخرون، إنتاج العدل جروب.

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