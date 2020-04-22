التغيرات في عالم الأعمال خلال وبعد كورونا وطريقة الامتحانات.. كواليس 48 ساعة في جامعة المنصورة

اختتمت فعاليات الملتقى الأول عبر الإنترنت بجامعة المنصورة، والذي انعقد اليوم الاربعاء، تحت عنوان" التغيرات فى عالم الأعمال خلال وبعد أزمة كورونا المستجد" .





الملتقى، نظمه المركز الجامعى للتطوير المهنى بكلية التجارة جامعة المنصورة بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة والإدارة لرعاية الطلاب بالجامعة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى وريادة الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة يومى ٢١ و ٢٢ إبريل.





وشارك في الملتقى، كل من الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة ، الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور محمد المهدى أستاذ الطب النفسى جامعة الأزهر ، الدكتور هشام العرقى المتخصص فى علم اللوجستيات ، المهندس أحمد قدرى رئيس التنفيذى لإحدى الشركات المتخصصة في التنمية العقارية ، الدكتور أسامة يونس مدير إدارة التطوير والتدريب بإحدى شركات الأجهزة الكهربائية، الدكتورة نورهان علاء، إسلام كريم، الدكتور عمر الإمبابى المسئول عن تطبيق ساعدنى ، مهندس لؤى الباز ممثل شركة هواوى ، محمد إسماعيل خبير التنمية ببنك مصر والدكتور أحمد انور العدل منسق الأنشطة الطلابية بجامعة المنصورة ، الدكتور أحمد رمضان مدير المركز الجامعى للتطوير المهنى بكلية التجارة جامعة المنصورة .





وهنأ الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة كافة العاملين بالجامعة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم .





وأشاد بالملتقى وثراء فعاليات اليوم الأول منه والمشاهدات الكثيفة له عبر شبكة الإنترنت.





وأضاف أن طلاب الجامعة لا يجب عليهم القلق على مصيرهم خلال الفصل الدراسى الثانى، منوها بإعلان كل كليات الجامعة يوم الإثنين القادم كحد أقصى لآلية اجتياز العام الدراسى الحالى وفقا لما ستتوصل له مجالس كليات الجامعة المنعقدة منذ أمس وسيتمر انعقادها حتى يوم الأحد المقبل.





ونفى الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب أن تكون قرارات مجلس الجامعة الصادرة بالأمس مجرد استنتساخ لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، مدللا على ذلك بأن مجلس الجامعة حدد إطار عام للاختبارات، يتمثل فى إجابة الطلاب إلكترونيا عن ٤-٥ أسئلة، ستغرق الإجابة عنها وقتا قصيرا، ولكن سيتم مد فترة الاختبار لساعات تتراوح من ٤-٦، للتغلب على مشكلة تدنى خدمات الإنترنت فى بعض المناطق وسقوط الموقع نتيجة كثافة عدد المتصفحين له.





وطمأن الطلاب بأنه سيتم تنزيل من ٤٠-٥٠ سؤالا فى كل مقرر، على مواقع الكليات، قبل موعد الاختبار بأسبوع ، تتضمن اسئلة الاختبار الإلكترونى التى ستتراوح بين ٤-٥.





وأضاف أن كل كلية ستحدد الشروط الخاصة بالبحث المطلوب لكل مقرر وكيفيه إعداده والموعد النهائى لإرساله مشددا على ضرورة اتباع الطلاب لهذه التعليمات والتواصل الدائم مع وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب فيما يتعلق بالاختبارات والأبحاث .





وأكد أن نتيجة الاختبارات والإبحاث ستكون أما اجتياز الطالب للمقرر او عدم اجتيازه له دون تحديد تقديرات ، منوها بان الطالب الذى لن يقبل بحثه او الذى قدم البحث بعد انتهاء المدة الزمنية المحددة لتسليمه ستتاح له فرصة تقديم بحث آخر وفى حالة عدم قبوله سيعتبر الطالب راسبا فى المقرر الدراسى.





ونوه بأن اختبارات سنوات التخرج سيتم تأجيلها لموعد يحدد بعد نهاية الأزمة وسيتم آداؤها بالشكل التقليدى المتعارف عليه مع التنسيق بين الجامعة وكافة مؤسسات الدولة للتغلب على مشاكل التجنيد والتقدم لبعض الوظائف.





وأضاف انه سيتم تأجيل اختبارات الجانب العملى إلى بداية العام الدراسى الجديد، ان مواد التخلفات سيتم آداؤها خلال العام الدراسى المقبل وان الطلاب الباقين للإعادة سيؤدون الاختبارات او الابحاث وفقا للنظام المحدد من كل كلية .





ويرى الدكتور محمد المهدى أستاذ الطب النفسى جامعة الأزهر أن بقاء الناس فى المنازل لفترات طويلة والتباعد الاجتماعى بينهم ومتابعة الاخبار المتعلقة بأعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد وأعداد الوفيات الناتجة عن الإصابة به له تاثير سلبى فى نفوس الناس.





وطالب بالتفاؤل والمرونة العقلية من خلال متابعة أعداد المتعافين من الفيروس لتجاوز الأزمة وممارسة الرياضة والتخفيف كلما امكن عن أقارب المصابين بالفيروس.





وأشار الدكتور هشام العرقى المتخصص فى علم اللوجستيات إلى أن انتشار فيروس كورونا المستجد أثر سلبا على حركة الصادرات والواردات عالميا مما دفع كل دولة للاهتمام بالتصنيع المحلى لما كان يتم استيراده فوجدنا اهتمام مصر بتصنيع الكمامات وأجهزة التنفس الصناعى فى ظل توافر الأيدى العاملة الماهرة فى هذه الصناعات.





وأضاف أن من يريد العمل فى مجال التوريد يجب عليه ان يتزود بالمعلومات فى هذا المجال ويطور مهاراته الاتصاليةوان يهتم ببناء شبكة علاقات اجتماعية جيدة ويطور مهاراته اللغوية.





ويعتقد المهندس أحمد قدرى، ن انتشار فيروس كورونا المستجد ساهم فى اتاحة فرص للعاملين بشركات التنمية العقارية للعمل بكفاءة من داخل المنزل وخاصة بالنسبة للعاملين فى مجال IT.





واستعرض الدكتور أسامة يونس، إجراءات شركته لإدارة أزمة انتشار فيروس كورونا مثل الاستراتيجيات الوقائية و تعديل نظام ومواعيد ومدد العمل بالشركة وقيامها بفحص يومى لكافة العاملين بها وهم فى منازلهم للتأكد من عدم اصابتهم بالفيروس ، والتعقيم الجيد لكافة منشأت المجموعة.





وأضاف أن مجال IT له نصيب الأسد فى فرص العمل المتاحة فى شركات المجموعة التي يعمل بها، مستقبلا.وانه من الممكن ان يعمل المشتغلين بالجرافيكس فى أكثر من شركة.





وشدد الدكتور عمر الإمبابى المسئول عن تطبيق ساعدنى على عدم وجود قطاع محصن من الخسارة وعلى تزايد الطلب على أدوية الجهاز التنفسى والكمامات الطبية.





ونوهت الدكتورة نورهان علاء، بأن التحدى الأكبر الذى يواجه العاملين بقسم المبيعات بالشركة خلال الأزمة هو الوصول لأكبر عدد من العملاء رغم العمل من المنزل .





واضافت أن الأزمة منعت بعض الذين يعانون من أمراض مزمنة من التردد على الأطباء لمتابعة تطورات حالتهم الصحية، منوهة بتعاون بعض الشركات المنافسة للوصول للقاح للقضاء على فيروس كورونا.





ولم يلمس إسلام كريم المتدوب الطبى لإحدى شركات الأغذية، أى تغير فى إقبال المواطنين على منتجات الشركة من مياة وبن وأيس كريم خلال الأزمة .





وأشار المهندس لؤى الباز ممثل إحدى شركات الهواتف المحمولة، إلى ظهور مجالات عمل جديدة مثل drive test أى مهندس يساعد السائقين فى تحسين جودة شبكات الاتصالات والانترنت فى مختلف المناطق.





ونصح طلاب قسم الاتصالات بكلية الهندسة باستغلال الوقت الطويل الذى يقضونه الآن فى رصد مختلف الكورسات التى تثقل مهاراتهم .





وصرح محمد إسماعيل خبير تنمية الصادرات ببنك مصر بأن حركة البنوك تتأثر بمدى إقبال المواطنين على التعامل معها منوها بأن ٣٠٪ فقط من المصريين يتعاونون مع البنوك المصرية مما دفع البنك المركزى المصرى للاهتمام بالشمول المالى الذى يضمن تعامل كافة المصريين مع البنوك المصرية.





وأضاف أنه يتم التركيز خلال المقابلات الشخصية داخل البنوك على مدى التركيز فى الأسئلة المطروحة ورد فعله عليها واستنباط جوانب من الشخصية خلال ذلك.





واثنى الدكتور احمد انور العدل منسق الانشطة الطلابية بجامعة المنصورة ومقرر الملتقى على دعم الجامعة للملتقى وعلى كافة المشاركين فيه.



