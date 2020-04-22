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حوادث

السيطرة على حريق هائل بمخزن أخشاب في الخانكة

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 09:10 م
حريق
حريق
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إبراهيم الهوارى

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب بمغلق أخشاب بناحية القلج بمركز الخانكة حيث تم الدفع بـ 10سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق .


تلقت الاجهزة الامنية بلاغا بنشوب حريق بمغلق أخشاب وانتقل اللواء أسامة عبدالفتاح مساعد مدير الأمن والعميد شريف الهامي مأمور مركز الخانكة وطلال ربيع نائب رئيس المركز والمدينة والمقدم احمد كمال رئيس مباحث المركز والمقدم أبوالدهب مدير الحماية الميدانية بالخانكة.


وتبين من المعاينة وجود حريق بمغلق أخشاب بجوار الطريق الدائري بالقلج ووصلت للموقع 10 سيارات إطفاء تابعة للخانكة والقاهرة والعبور وتم السيطرة علي الحريق دون خسائر في الأرواح وأتت النيران على حوالي 20 متر أخشاب وتولت النيابة التحقيق.


وأوضحت المعاينة الأولية أن سبب الحريق يرجع لماس كهربائي وقام لودر بتقليب الأخشاب للتأكد من عدم اشتعال النيران مرة أخرى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

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