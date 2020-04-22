مسلسل اللعبة الحلقة ٢.. غريب يتحدي هشام ماجد وشيكو والسر "نانسي عجرم"

بدأت الحلقة الثانية من مسلسل "اللعبة" المعروض على قناة MBC مصر، بوقوف وسيم الذي يجسده شيكو في المطبخ مع زوجته يعد لها الطعام، وجاء اليه مازو الذي يجسده هشام ماجد وزوجته التي تجسدها مي كساب من اجل ان يتناولوا الطعام سويا.





ويتفاجأ مازو ووسيم بوجود هدايا امام منازلهم، وعند فتحها يجدوا هاتف داخل العلبة ويتحدث من خلاله احد الاشخاص ويتحداهم ويطلب منهم ان يغنوا اغنية "ابن الجيران" للمطربة"نانسي عجرم" في عزاء احد جيرانهم ويقبلوا التحدي، واوضح لهم ان من سيفوز في النهاية بالاختبارات التي سيتم وضعهم بها سيحصل على مليون دولار.





ويعتقد مازو ووسيم ان التحدي خاص بكل واحد منهم ولايعرف الطرف الاخر عنه، لكن الشك بدأ يراود مازو ووسيم وتسائلوا عمن وضع لهم الهدية، ويتفاجأ شيكو في نهاية الحلقة انه فاز بتحدي نانسي عجرم وتم تحويل ٥٠ الف جنيه في رصيده.



