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إيد بإيد.. أعضاء مجلس نقابة الإعلاميين يتبرعون بـ 50% من رواتبهم للعمالة غير المنتظمة

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 08:24 م
طارق سعدة نقيب الاعلاميين
طارق سعدة نقيب الاعلاميين
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أسامة علي

كشف الدكتور طارق سعدة نقيب الاعلاميين، تفاصيل وأهداف مبادرة "إيد بإيد" ، و تبرع أعضاء مجلس إدارة نقابة الإعلاميين بـ 50% من رواتهم لمساعدة الدولة فى مواجهة فيروس كورونا.

وقال طارق سعدة خلال مداخلة هاتفية له مع فضائية "الحدث اليوم"، أن مبادرة "إيد بإيد" جاءت انطلاقا من شعور الإعلاميين بالمسؤولية المجتمعية تجاه الوطن، فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها دول العالم بسبب انتشار وباء فيروس كورونا.

وتابع نقيب الإعلاميين، أن الوقت الحالى يتطلب تكاتف جميع أبناء مصر، لذا قرر اعضاء مجلس ادارة نقابة الإعلاميين التبرع بـ 50% من رواتبهم لدعم العمالة غير المنتظمة.

وأكد الدكتور طارق سعدة، أن مساعدة العمالة غير المنتظمة تأتي على رأس الفئات الاولى بالرعاية حاليا. 

وناشد نقيب الإعلاميين، جميع التابعين للنقابة وايضا جميع أبناء الوطن للتبرع لصالح صندوق تحيا مصر لدعم العمالة غير المنتظمة.

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