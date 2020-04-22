أستاذ جامعي يوضح آلية عمل البحث للكليات النظرية ويحذر من المخالفات.. اتحاد طلاب هندسة عين شمس يعلن عن مسابقة hanadasantine.. رابعة طب نقل مش بكالوريوس.. هاشتاج جديد يتصدر تويتر

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قال الدكتور محمد قاسم استاذ التاريخ بكلية الآداب جامعة عين شمس انه يتم اختيار فكرة عمل البحث من كل مادة عن طريق أستاذها ولابد ان تكون كاملة المحتوي الدراسي الذي درسه الطالب من خلال الكتب الدراسية وبعض المراجع الموثوق بيها لعمل بحث.

قال الدكتور محمد قاسم استاذ التاريخ بكلية الآداب جامعة عين شمس انه يتم اختيار فكرة عمل البحث من كل مادة عن طريق أستاذها ولابد ان تكون كاملة المحتوي الدراسي الذي درسه الطالب من خلال الكتب الدراسية وبعض المراجع الموثوق بيها لعمل بحث.

وأضاف قاسم خلال تصريحاته لصدي البلد ان يوجد تحذيرات لابد ان يكون الطالب علي علم بها وهي ان لا يقتبس من مواقع الكترونية غير موثوق بها واذا تعامل مع مواقع الكترونية موثوق بها لاتزيد نسبة الاقتباس عن 25% والا سيعرض الطالب نفسه الي المسألة القانونية و في حالة تشابة الابحاث يعرض الطالب أيضا نفسة الي المسالة القانونية وقد يحول الطالب الي مجلس التأديب .





وأكد استاذ التاريج ان كل جامعة تحدد شروطها بمعني توجد بعض الجامعات قد يشترك 3طلاب في عمل مشروع بحثي ل كل مادة وتوجد جامعات كل طالب ملزم بعمل بحث لكل مادة ونوه بان الاكتفاء بعمل بحث يتوقف علي امكانية كل كلية من حيث العدد وحدة التكنولوجيا الخاصة بكل كلية.





جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للجامعات كان قد اجتمع السبت الماضي وخرج بعدة قرارات حسمت موقف امتحانات طلاب الجامعات في ظل تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.





ونصت قرارات المجلس الأعلى للجامعات على:





* لطلاب فرق النقل : يلغى إجراء الامتحانات التحريرية والشفوية التي كان من المزمع عقدها في الفصل الدراسي الثاني ، على أن تستبدل إما بأبحاث أو اختبارات إلكترونية.





* بالنسبة للكليات التي تستوجب لوائحها الداخلية تدريبات عملية أو إكلينيكية وإجراء امتحانات عملية : تستكمل الفترات التي كانت مقررة للتدريبات العملية / أو الإكلينيكية في الفصل الدراسي الثاني بعد إنتهاء فترة تعليق الدراسة أو في بداية العام الجامعي الجديد





* بالنسبة لطلاب الفرقة الدراسية النهائية بجميع الكليات : تؤجل الامتحانات التي كان مقرر عقدها في نهاية الفصل الدراسي الثاني لاجتياز مقررات هذا الفصل لحين إنتهاء فترة تعليق الدراسة.





* بالنسبة لطلاب الدراسات العليا : يترك لكل جامعة تحديد موعد انعقاد الامتحانات المقررة للحصول على تلك الدرجات وفقًا لما تراه بعد إنتهاء فترة تعليق الدراسة على ألا تحتسب مدة تعطيل الدراسة ضمن مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية.



