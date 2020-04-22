أستاذ جامعي يوضح آلية عمل البحث للكليات النظرية ويحذر من المخالفات.. اتحاد طلاب هندسة عين شمس يعلن عن مسابقة hanadasantine.. رابعة طب نقل مش بكالوريوس.. هاشتاج جديد يتصدر تويتر

_أستاذ جامعي يوضح آلية عمل البحث للكليات النظرية ويحذر من المخالفات
_اتحاد طلاب هندسة عين شمس يعلن عن مسابقة hanadasantine
_جامعة دمياط رقم ٦٠١ تأثيرا في المجتمع وفقا لتصنيف تايمز البريطاني
_رابعة طب نقل مش بكالوريوس.. هاشتاج جديد يتصدر تويتر
قال الدكتور محمد قاسم استاذ التاريخ بكلية الآداب جامعة عين شمس انه يتم اختيار فكرة عمل البحث من كل مادة عن طريق أستاذها ولابد ان تكون كاملة المحتوي الدراسي الذي درسه الطالب من خلال الكتب الدراسية وبعض المراجع الموثوق بيها لعمل بحث.
وأضاف قاسم خلال تصريحاته لصدي البلد ان يوجد تحذيرات لابد ان يكون الطالب علي علم بها وهي ان لا يقتبس من مواقع الكترونية غير موثوق بها واذا تعامل مع مواقع الكترونية موثوق بها لاتزيد نسبة الاقتباس عن 25% والا سيعرض الطالب نفسه الي المسألة القانونية و في حالة تشابة الابحاث يعرض الطالب أيضا نفسة الي المسالة القانونية وقد يحول الطالب الي مجلس التأديب .
وأكد استاذ التاريج ان كل جامعة تحدد شروطها بمعني توجد بعض الجامعات قد يشترك 3طلاب في عمل مشروع بحثي ل كل مادة وتوجد جامعات كل طالب ملزم بعمل بحث لكل مادة ونوه بان الاكتفاء بعمل بحث يتوقف علي امكانية كل كلية من حيث العدد وحدة التكنولوجيا الخاصة بكل كلية.
جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للجامعات كان قد اجتمع السبت الماضي وخرج بعدة قرارات حسمت موقف امتحانات طلاب الجامعات في ظل تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.
ونصت قرارات المجلس الأعلى للجامعات على:
* لطلاب فرق النقل : يلغى إجراء الامتحانات التحريرية والشفوية التي كان من المزمع عقدها في الفصل الدراسي الثاني ، على أن تستبدل إما بأبحاث أو اختبارات إلكترونية.
* بالنسبة للكليات التي تستوجب لوائحها الداخلية تدريبات عملية أو إكلينيكية وإجراء امتحانات عملية : تستكمل الفترات التي كانت مقررة للتدريبات العملية / أو الإكلينيكية في الفصل الدراسي الثاني بعد إنتهاء فترة تعليق الدراسة أو في بداية العام الجامعي الجديد
* بالنسبة لطلاب الفرقة الدراسية النهائية بجميع الكليات : تؤجل الامتحانات التي كان مقرر عقدها في نهاية الفصل الدراسي الثاني لاجتياز مقررات هذا الفصل لحين إنتهاء فترة تعليق الدراسة.
* بالنسبة لطلاب الدراسات العليا : يترك لكل جامعة تحديد موعد انعقاد الامتحانات المقررة للحصول على تلك الدرجات وفقًا لما تراه بعد إنتهاء فترة تعليق الدراسة على ألا تحتسب مدة تعطيل الدراسة ضمن مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية.
* تشكيل لجنة لتولي اللجنة متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات التي أعلنت اليوم وتلقى أي استفسارات من الجامعات تتعلق بتطبيقها وفحص أي حالات خاصة يسفر عنها تطبيق تلك القرارات.
وأعلن الدكتور سيد دعدور رئيس جامعه دمياط، ان تصنيف تايمز البريطاني للتعليم العالى لترتيب الجامعات الأكثر تأثيرا فى المجتمع من أجل تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، قد جاء بحصول جامعة دمياط على الترتيب رقم ٦٠١ في تحقيق أهداف التنمية المستدامة طبعًا لمعايير الأمم المتحدة التى يصدر التصنيف فى ضوئها.
وأشار رئيس الجامعه إلى ان جامعة دمياط ظهرت في ١٥ معيارا من إجمالي ١٧ معيارا تتعلق بأهداف التنمية المستدامة ، كما حققت جامعة دمياط مراكز متقدمة في عدد من تلك المعايير، و وصل ترتيب الجامعة فى بعضها ٢٠١.
و أضاف ان دخول جامعة دمياط تصنيف تايمز و لأول مرة منذ نشأة الجامعة و انفصالها عن جامعة المنصورة، و لقد تم خصيص ترتيب للجامعات على مستوى العالم فى مجال التأثير فى المجتمع لأهمية هذا المجال لكل من الطلاب الجامعيين و أعضاء هيئة التدريس و العاملين الإداريين بالجامعات.
وتقدم الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة بكل الشكر و التقدير للدكتور حمدان ربيع نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث و قائد الفريق المسئول عن ملف تطوير الترتيب العالمى للجامعة فى التصنيفات العالمية المختلفة، نظرا للجهد الكبير الذى بذله مع هذا الفريق المحترم و الذى يأتى على رأسه دكتور أمانى الدياسطى دينامو الفريق، و لقد بذلوا جميعا جهودًا خارقة لاستيفاء بيانات الجامعة، كما يتقدم لجميع منسوبى الجامعة بكل الشكر و الامتنان نظرا للجهد الكبير الذى يبذلونه فى عملهم مما كان له بالغ الأثر فى دخول تصنيف تايمز و لأول مرة.
أعلنت اللجنة الفنية لاتحاد طلب كلية الهندسة بجامعة عين شمس مسابقة Hanadsantine وهي عبارة عن مسابقة online للمواهب الفنية وتفاصيل المسابقة موجودة بالفيديو في اطار حرص ومساندة اتحاد الطلاب علي البقاء بالمنزل ويمكن ملء استمارة التسجيل في المسابقة من الرابط التالي
https://docs.google.com/forms/d/1mwvMVh-1JwZUYgMOyW3ZDqohLEXrN62d6xOxO9bI0QI/edit?usp=sharing
بالاضافة الي جوائز مسابقة hanadasantine :
سيتم تقديم جوائز للمراكز العشرة الأولي
المركز الأول ٥٠٠ جنيه
المركزان الثاني والثالث ٣٠٠ جنيه
المركزان الرابع والخامس ٢٠٠ جنيه
المراكز من السادس إلى العاشر ١٠٠ جنيه
دشن رواد موقع تويتر من طلاب الفرقة الرابعة بكلية الطب بالجامعات المصرية، هاشتاج جديدا تصدر قائمة الهاشتاجات بالموقع، #رابعة_طب_نقل_مش_بكالوريوس.
وغرد احد الطلاب يدعى محمد سامي عبر #رابعة_طب_نقل_مش_بكالريوس، قائلا: " هو على حسب اللائحة و قانونًا رابعة نقل مش بكالوريوس ؟ هتعتبروها بكالوريوس و تمتحنوني يبقى هاخد شهادتي و هاتخصص انف و اذن من غير ما اكمل باطنة وجراحة السنين الجاية.. بكالوريوس هستولوجي و انف و الاذن".
وقال محمد مجدي عبر تغريدة له بهاشتاج #رابعة_طب_نقل_مش_بكالريوس: "بتطلب منى اذاكر ف رابعه لمده مجهولة الهويه واخرج منها ب طاقة مكافئه لطلبة الكليات اللى مخدوهاش اصلا ادخل بيها سنه خامسه ومنها على الفرقة السادسة وفي الآخر تساوينا بيهم ..اللى يسرى عليهم يسرى علينا .
واطلق اليوم طلاب الثانوية العامة من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاج #اكتفاء_بامتحان_قدرات_لثانوي مناشدين وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بتطبيق اختبارات القدرات كبديل لامتحانات الثانوية العامة.
ودشن أمس الثلاثاء عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #طبق_القدرات_للثانويه_ياريس، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.