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رياضة

يعود في 8 يونيو.. اقتراح جديد لاستئناف الدوري الإنجليزي

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 08:31 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
يبحث الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ورابطة الدوري الإنجليزي، عن حل جديد يضمن استئناف نشاط كرة القدم في إنجلترا، الذي توقف بسبب كورونا.

 وتوقف الدوري الإنجليزي منتصف مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا في إنجلترا، والذي وصل لإصابة لاعبين ومدربين بالبريميرليج، أبرزهم الإسباني مايكل أرتيتا مدرب نادي أرسنال.

 ووفقًا لصحيفة صن البريطانية، فإن محادثات تتم في الوقت الحالي، بين الحكومة البريطانية ورابطة الدوري الإنجليزي ، لبحث سبل استئناف الدوري يوم 8 يونيو المقبل.

وأوضحت الصحيفة، أن الحكومة تسعى للوصول إلى اتفاق مع رابطة البريميرليج لبث مباريات البطولة على القنوات المجانية، لمنع تكدس وتجمع المواطنين لمشاهدتها عبر القنوات المشفرة.

وتسبب فيروس كورونا في إيقاف النشاط الرياضي في جميع دوريات العالم، بعد انتشاره في مسببًا إصابة ما يزيد عن مليوني ونصف المليون شخص حول العالم، توفي منهم ما يفوق الـ 180 ألف شخص.
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