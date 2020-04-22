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توك شو

أحمد موسي يحكي عن أول زيارة له لـ سيناء فى 87.. فيديو

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 08:30 م
الإعلامى أحمد موسى
الإعلامى أحمد موسى
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البهي عمرو

قال الإعلامى أحمد موسى، إن التنمية التى تحدث فى سيناء فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لم تحدث من قبل، ووجه موسي سؤالا للمشاهدين " هل التنمية التى تحدث حاليًا حدثت من قبل".


وأضاف الإعلامى أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على " قناة صدى البلد"، أنه ذهب لسيناء لأول مرة فى عام 87 ، وذهب لـ عيون موسي وبعد ذلك شرم الشيخ، وكان هناك فندقان لـ إسرائيل.


وأوضح الإعلامى أحمد موسى، أن سيناء تم بها مشروعات كثيرة من العريش لـ شرم الشيخ، وكل منطقة بها عمل، وان هناك بنية تحتية غير مسبوقة.


ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن أى شخص يريد أن يعرف معلومات عن سيناء عليه أن يدخل الموقع الرسمى لرئاسة الجمهورية.

وأشار الإعلامى أحمد موسى، إلى أن الدولة تقوم ببناء سيناء وتوزيعها، ما نشر عن سيناء أنها صحراء و جرداء عليه أن يقرأ.


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