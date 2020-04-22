AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

توضيح من "الصحة السعودية".. هل ينتقل فيروس كورونا عن طريق سجادة الصلاة؟

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 08:32 م
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements
عبدالله قدري

حذر المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية  محمد العبد العالي، مواطني المملكة من استعمال أكثر من شخص لسجادة واحدة في الصلاة، لأن ذلك سيسهل من انتقال فيروس كورونا المستجد.

وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم، قال وزير الصحة "مع قرب حلول شهر رمضان المبارك توجد مجموعة من التساؤلات لدى البعض، هل الصوم له علاقة فيروس كورونا الجديد وانتشاره العدوى".

أضاف " من الأمور الهامة تجنب مشاركة الأدوات الشخصية، ومنها سجادة الصلاة، والنصيحة أن يكون لدى كل شخص سجادة فردية ولا نشاركها مع الآخرين".

وأكد على أهمية تطبيق النصائح العامة التي توجهها وزارة الصحة للوقاية مستمرة، وهي الحرص على التباعد الاجتماعي وعدم المصافحة، وتغطية الفم والأنف عند العطاس والحكة، وكذلك المداومة على غسل اليدين.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نشرة رسمية على موقع التعليم بشأن فيروس كورونا المستجد.. تفاصيل

ندوة بجامعة حلوان حول طرق الوقاية من فيروس كورونا

لا تجمعات والابتعاد مسافة متر.. التعليم تعلن عن محاذير في المدارس بسبب كورونا

خبير اقتصادى يطالب مجتمع الأعمال بحملات توعية ضد فيروس كورونا

كوريا الجنوبية: تسجيل 107 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الأسوأ لم يأت بعد.. الصحة العالمية تحذر الدول الإفريقية بسبب كورونا

ترشيحاتنا

السيسي يوجه رسالة مهمة لـ المواطنين بشأن فيروس كورونا

انفوجراف كورونا: الصحة 3659 إصابة.. 276 إجمالي الوفيات

طائرة مصر للطيران القادمة من السعودية تصل مرسى علم وعلى متنها 298 مصريا من العالقين

كارثة .. علامات غير متوقعة في البطيخ تعني فساده

بعد توجيهات السيسي.. قرارات جديدة للحكومة في رمضان لمواجهة كورونا

إطلالة جريئة.. شاهد ابنة عمرو دياب تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالعجوة والزنك.. القضاء على الخفافيش بسمالوط

عشاء سريع وصحي .. بطاطس بالثوم وتونة بالخضراوات

ببنطلون جلد.. داليا مصطفى تتألق فى أحدث ظهور لها