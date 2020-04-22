توضيح من "الصحة السعودية".. هل ينتقل فيروس كورونا عن طريق سجادة الصلاة؟

حذر المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، مواطني المملكة من استعمال أكثر من شخص لسجادة واحدة في الصلاة، لأن ذلك سيسهل من انتقال فيروس كورونا المستجد.

وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم، قال وزير الصحة "مع قرب حلول شهر رمضان المبارك توجد مجموعة من التساؤلات لدى البعض، هل الصوم له علاقة فيروس كورونا الجديد وانتشاره العدوى".

أضاف " من الأمور الهامة تجنب مشاركة الأدوات الشخصية، ومنها سجادة الصلاة، والنصيحة أن يكون لدى كل شخص سجادة فردية ولا نشاركها مع الآخرين".

وأكد على أهمية تطبيق النصائح العامة التي توجهها وزارة الصحة للوقاية مستمرة، وهي الحرص على التباعد الاجتماعي وعدم المصافحة، وتغطية الفم والأنف عند العطاس والحكة، وكذلك المداومة على غسل اليدين.



