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الشرطة الإسبانية تعتقل أحد أهم مقاتلي داعش بأوروبا.. فيديو

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 08:29 م
الشرطة الاسبانية
الشرطة الاسبانية
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محمود محسن
أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها اعتقال الشرطة الإسبانية أحد أبرز الإرهابيين المطلوبين في أوروبا، وعنصر "داعش" الذي ارتكب جرائم نكراء في سوريا والعراق.

ونفذت الشرطة عملية أمن ناجحة في مدينة ألمرية جنوب شرق البلاد، وألقت القبض على "الإرهابي" في شقة كان فيها كذلك شخصان يعتقد أنهما على صلة به، حيث تم احتجازهم جميعا.

وأكدت الداخلية الإسبانية أن الإرهابي الذي وصفته بـ"أحد أبرز المقاتلين الإرهابيين المطلوبين في أوروبا" .

يتميز بـ"سجل إجرامي قاس جدا" وكان يحارب في صفوف تنظيم "داعش" في مناطق الأعمال القتالية بسوريا والعراق على مدار عدة سنوات.
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