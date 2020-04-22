٩ عادات تساعد على عملية الحرق في رمضان

9 نصائح لتعلية حرق السعرات الحرارية





١- الماء الدافئ على الإفطار يساعد على التخلص من الإمساك وتحسين حركة الأمعاء

2- شرب الماء مش أقل من لترين وكمان هيساعدك على الإحساس بالشبع

3_ طبق السلطة مع الغداء بتحرق ٣٠٪ من الوجبة

4- الشاي الأخضر قبل الاكل بنص ساعه او بعده بساعه وعليه ليمون

5_ أخذ الفاكهة المسموح بيها خلال اليوم

6-القهوة الخضراء بتساعد على عملية الحرق مرتين فى اليوم

7- البعد عن الحلويات والاكتفاء بمعلقتين سكر فى اليوم

8- الاهتمام بيوم الفري للتعليه الحرق وأخذ وجبة وسناك فري