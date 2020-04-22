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مرأة

٩ عادات تساعد على عملية الحرق في رمضان

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 09:07 م
صدى البلد
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رنا عصمت
قدم الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة والتغذية العلاجية في تصريح خاص لصدى البلد، بعض العادات التى تساعد على عملية الحرق فى شهر رمضان.

9 نصائح لتعلية حرق السعرات الحرارية

١- الماء الدافئ على الإفطار يساعد على التخلص من الإمساك وتحسين حركة الأمعاء
2- شرب الماء مش أقل من لترين وكمان هيساعدك على الإحساس بالشبع
3_ طبق السلطة مع الغداء بتحرق ٣٠٪ من الوجبة
4- الشاي الأخضر قبل الاكل بنص ساعه او بعده بساعه وعليه ليمون
5_ أخذ الفاكهة المسموح بيها خلال اليوم
6-القهوة الخضراء بتساعد على عملية الحرق مرتين فى اليوم
7- البعد عن الحلويات والاكتفاء بمعلقتين سكر فى اليوم
8- الاهتمام بيوم الفري للتعليه الحرق وأخذ وجبة وسناك فري
9 - المشى يوميا لمده نص ساعة
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