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رياضة

إنريكي مدرب إسبانيا يوافق على تخفيض راتبه لـ 25% بعد أزمة كورونا

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 08:56 م
صدى البلد
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أحمد هاني
قرر لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب أسبانيا تخفيض راتبه بسبب الأزمة الإقتصادية التي يواجها العالم، بعد توقف النشاط الكروي إثر تفشي فيروس كورونا.

وأصيب العديد من الرياضيين واللاعبين حول مستوى العالم بفيروس كورونا الأمر الذي أدى إلى حالة من الهلع داخل الأوساط الرياضية المحلية والعالمية.

ودفع انتشار الفيروس عالميا المسئولين عن الكرة إلى اتخاذ إجراءات احترازية لمنع تفشيه ومنها ما أغضب الكثير من عشاق كرة القدم مثل إيقاف الدوريات الكبرى في أوروبا وإيقاف بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

وتوقفت مسابقة الدوري الاسباني لأجل غير مسمى، بعد تفشي وباء كورونا بشكل كبير فى اسبانيا، إذ تخطت حالات الاصابات هناك أكثر من 200 ألف شخص.


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