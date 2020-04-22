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اقتصاد

إيهاب واصف: استمرار ارتفاع أسعار الذهب محليا وعالميا

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 09:10 م
صدى البلد
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محمد صبيح
قال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة المصوغات والمجوهرات بالغرف التجارية إن أسعار الذهب واصلت ارتفاعها اليوم الأربعاء 22 أبريل 2020، وذلك بنحو 5 جنيهات إضافية محليا في التعاملات المسائية لكل جرام ذهب في بعض الأعيرة.

وأضاف: سجل الذهب ارتفاعا عالميا بقيمة 28 دولارا وبنسبة ارتفاع 1.76%.

، وسجل الذهب من عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 745 جنيها للجرام، بعد أن كان 740 جنيها للجرام،


وسجل سعر الجرام عيار 24 نحو 850  بعد أن كان 845جنيها .

سجل سعر الجرام عيار 18 سعرا بلغ 639 بعد أن كان 634جنيها.


وسجل سعر الجنيه الذهب فى الصياغة 5960 جنيها.

وسجل السعر العالمى للذهب 1715 بعد أن كان 1694 دولارا للاوقية الواحدة.


وتختلف الأسعار عن أسعار البيع النهائي بمحلات الصاغة، نظرا لإضافة قيمة الدمغة والضريبة الخاصة ببيع الذهب، وكذا سعر المصنعية، والذي يتفاوت حسب نوع الذهب ويتراوح بين 40 و70 جنيها للجرام تقريبا.
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