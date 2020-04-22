مطار مرسى علم يستقبل طائرة تقل 295 مصريا من السعودية





استقبل مطار مرسى علم الدولي، مساء اليوم الأربعاء، إحدى رحلات شركة "مصر للطيران" كرحلة استثنائية قادمة من العاصمة السعودية الرياض، تقل على متنها 295 مصريًا من المصريين العالقين هناك، في ظل تعليق رحلات الطيران من المطارات بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

وقال مصدر مسئول بمطار مرسى علم - في تصريح - إن مسئولي الحجر الصحي بالبحر الأحمر قاموا بإجراءات التعامل وتطبيق الإجراءات الصحية مع الركاب المصريين القادمين من السعودية، بعد تعقيمهم فور نزولهم من الطائرة، وكذلك تعقيم حقائبهم ودخولهم لتطبيق الإجراءات الوقائية في المطار في مجموعات، وعقب الانتهاء من الإجراءات الوقائية داخل المطار من قبل رجال الحجر الصحي، تم نقلهم في أتوبيسات إلى مقر الإقامة بأحد فنادق مرسى علم لمدة 14 يوما وفق توصيات وزارة الصحة؛ للتأكد من خلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا.



