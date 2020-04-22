أحمد موسى يدعو لـ الشهيد هشام بركات على الهواء.. فيديو

دعا الإعلامى أحمد موسى، لـ الشهيد هشام بركات النائب العام الأسبق، بالرحمة والمغفرة، موضحًا أن الجماعات الإرهابية قامت باغتياله وهو صائم.





وأضاف الإعلامى أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على " قناة صدى البلد"، أن الرئيس السيسي أطلق أسم الشهيد هشام بركات على ميدان رابعة العدوية.





وقال الإعلامى أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق اسم الشهيد النائب العام المستشار هشام بركات على كوبري شارع الطيران.



وأضاف الإعلامى أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على " قناة صدى البلد"، أن هذا القرار كان على الهواء وأمام الجميع.

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واستوقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، اللواء إيهاب محمد الفار رئيس الهيئة الهندسية، أثناء الحديث عن خطة عمل تنفيذ أحد الكباري في شارع الطيران .



وطالب "السيسي"، خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمناسبة الاحتفال بأعياد تحرير سيناء، بإطلاق اسم الشهيد هشام بركات -النائب العام الأسبق- على الكوبري، ليعقب "الفار": "حاضر يا فندم، كوبري الشهيد هشام بركات ".