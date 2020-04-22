فيديو.. هل يجوز صلاة التراويح خلف إمام الحرم من التلفاز؟





أفتى وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة بالمملكة العربية السعودية، الدكتور محمد العقيل، بعدم جواز صلاة التراويح خلف الإمام في شهر رمضان من التلفاز مباشرة.





وقال العقيل في مداخلة هاتفية له مع قناة السعودية "لا تجوز صلاة التراويح خلف إمام الحرم خلف التلفاز"، موجها النصح للمصلين بالصلاه إما بمفردهم أو مع جماعة أهلهم في منازلهم.





وفسر العقيل سبب عدم جواز الصلاة خلف التلفاز الذي ينقل صلاة التراويح من الحرم بقوله "الائتمام بالإمام يشترط به أن يكون في الصفوف التي تليه أو يراه".





كانت وزارة الصحة السعودية أعلنت اليوم الأربعاء 22 أبريل 2020، عن تسجيل 1141 إصابة جديدة بفيروس "كورونا، ليصل إجمالي الحالات في المملكة إلى 12772 حالة حتى الآن، بينها 10846 حالة نشطة، منها 82 حالة حرجة تتلقى الرعاية المناسبة.