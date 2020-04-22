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أخبار العالم

في إسرائيل.. إصابات كورونا تكسر رقمًا جديدًا

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 09:13 م
صدى البلد
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قسم خارجي

سجلت دولة الإحتلال الإسرائيلي 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 189 حالة وفاة.


وقالت هيئة الصحة في إسرائيل، إنه جرى تسجيل 708 إصابات جديدة بالفيروس ليبلغ إجمالي الإصابات 14498 حالة، وهو ما يكسر رقم سابق اليوم.


ولا يعد هذا البيان الأول في إسرائيل عن حالات الإصابة، إذ أعلن الإحتلال قبل ساعات قليلة لاتتجاوز الـ 6، عن ارتفاع عدد الوفيات جراء الفيروس ويلغت حينها  187، بينما ارتفعت الإصابات إلى 14326.


وهي الأرقام التي تقول إن الوفيات زادت خلال اليوم حالتين، والمصابين زادوا ينحو 100.

 

 

 

 

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