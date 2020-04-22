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ثقافة

منظمة طلائع البعث تعلن أسماء الفائزين بمسابقتها الأدبية

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 10:00 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

أعلنت منظمة طلائع البعث السورية، أسماء الطليعيين الفائزين بمسابقة الشاعر سليمان العيسى، التي شملت الأدباء الأطفال من جميع المحافظات ضمن فئتي القصة والشعر.


وفاز بالمركز الأول عن فئة القصة بتول الحسن من فرع حماة للطلائع.


ونالت الفنانة وردة من فرع ريف دمشق المركز الثاني مناصفة مع زينب أسعد من فرع اللاذقية.


بينما تقاسمت الجائزة الثالثة غزل محمود من فرع دمشق وشام سامر خيتي من فرع ريف دمشق وحلا كيوان من فرع السويداء.


وفي مجال الشعر نالت رهام المطر من فرع الحسكة الجائزة الأولى.


وتقاسم الثانية صالح المحمود من فرع حمص وعبود عبود من فرع حماة.


وجاءت ثالثة طيبة شحيتان من فرع دير الزور مناصفة مع على جاكيش من فرع حماة.


وعن المسابقة قالت المشرفة عليها الأديبة أميمة ابراهيم رئيسة مكتب الثقافة في منظمة طلائع البعث، إن الفعالية تدل على مستقبل أطفالنا الواعد تربويا ووطنيا وثقافيا لذلك كان الحرص على أن تصدر لجنة التحكيم نتائجها بصورة عادلة ومنضبطة حسب تسلسل المواهب الحقيقية لتشجيع الأطفال في ظل هذه الظروف ومكوثهم بالمنازل.

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