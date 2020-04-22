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فيديو جراف

فيديوجراف.. رسائل السيسي للمصريين اليوم

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 11:47 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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منار شعبان
حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم  خلال  افتتاح عدد من المشروعات القومية على توجيه عدة رسائل لفئات مختلفة من المواطنين.


وشهد الرئيس افتتاح  نفق الشهيد أحمد حمدي(2) بالسويس  ومحطة معالجة مياه الصرف بالمحسمة فى الإسماعيلية - وقال خلال الافتتاح :" أقول رسالتي للعمالة ، نحرص على أن نوفر في كل مواقع العمل المختلفة التأمين اللازم ، وسوف نؤمن أكثر بالتنسيق مع وزارة الصحة والشركات ووزارة الدفاع حتى نستطيع أن نكمل.


ونستعرض المزيد من التفاصيل عن أهم الرسائل التي وجهها الرئيس السيسي للمواطنين من خلال الفيديوجراف التالي.




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