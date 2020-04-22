فيديوجراف.. رسائل السيسي للمصريين اليوم

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية على توجيه عدة رسائل لفئات مختلفة من المواطنين.
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وشهد الرئيس افتتاح نفق الشهيد أحمد حمدي(2) بالسويس ومحطة معالجة مياه الصرف بالمحسمة فى الإسماعيلية - وقال خلال الافتتاح :" أقول رسالتي للعمالة ، نحرص على أن نوفر في كل مواقع العمل المختلفة التأمين اللازم ، وسوف نؤمن أكثر بالتنسيق مع وزارة الصحة والشركات ووزارة الدفاع حتى نستطيع أن نكمل.
ونستعرض المزيد من التفاصيل عن أهم الرسائل التي وجهها الرئيس السيسي للمواطنين من خلال الفيديوجراف التالي.
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