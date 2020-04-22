فيديوجراف.. رسائل السيسي للمصريين اليوم

وشهد الرئيس افتتاح نفق الشهيد أحمد حمدي(2) بالسويس ومحطة معالجة مياه الصرف بالمحسمة فى الإسماعيلية - وقال خلال الافتتاح :" أقول رسالتي للعمالة ، نحرص على أن نوفر في كل مواقع العمل المختلفة التأمين اللازم ، وسوف نؤمن أكثر بالتنسيق مع وزارة الصحة والشركات ووزارة الدفاع حتى نستطيع أن نكمل.









ونستعرض المزيد من التفاصيل عن أهم الرسا ئل التي وجهها الرئيس السيسي للمواطنين من خلال الفيديوجراف التالي.















