مدافع ساوثهمبتون الإنجليزي يرفض الانضمام للنصر السعودي

أكدت تقارير صحفية سعودية، اليوم الأربعاء، أن الياباني مايا يوشيدا، مدافع نادي ساوثهمبتون الإنجليزي رفض فكرة الانتقال لصفوف نادي النصر في سوق الانتقالات الصيفي القادم.
يذكر أن يوشيدا قد تمت إعارته في شهر يناير الماضي لنادي سامبدوريا الإيطالي، لمدة 6 أشهر.
وكانت تقارير صحفية إيطالية، أشارت أمس الثلاثاء، أن نادي النصر السعودي، اقترب من الحصول على خدمات المدافع الياباني مايا يوشيدا، لاعب نادي ساوثهمبتون الإنجليزي، في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.
وذكرت صحيفة عكاظ السعودية رفض فكرة العودة للعب في القارة الأسيوية، ولم يقبل عرض نادي النصر والذي قدر بـ 5 مليون دولار، وعرض من الفرق الصينية قدر بـ 8 مليون دولار
يذكر أن وزارة الرياضة السعودية، قد قررت إيقاف النشاط الرياضي في المملكة لأجل غير مسمى، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا.