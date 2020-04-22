مدافع ساوثهمبتون الإنجليزي يرفض الانضمام للنصر السعودي

وكانت تقارير صحفية إيطالية، أشارت أمس الثلاثاء، أن نادي النصر السعودي، اقترب من الحصول على خدمات المدافع الياباني مايا يوشيدا، لاعب نادي ساوثهمبتون الإنجليزي، في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





يذكر أن وزارة الرياضة السعودية، قد قررت إيقاف النشاط الرياضي في المملكة لأجل غير مسمى، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة عكاظ السعودية رفض فكرة العودة للعب في القارة الأسيوية، ولم يقبل عرض نادي النصر والذي قدر بـ 5 مليون دولار، وعرض من الفرق الصينية قدر بـ 8 مليون دولار