تقرير أمام محافظ الدقهلية.. مقاولو المشروعات غير ملتزمين بتوفير مستلزمات الحماية للعمال

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم إستمرار حملات المتابعة الميدانية للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وخاصة فى مواقع العمل لتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بتوفير وسائل الوقاية والحماية للعمال القائمين على العمل فى هذه المشروعات .





وفى هذا الإطار كلف المحافظ منال الغندور السكرتير المساعد للقيام بجولة ميدانية للمرور على المشروعات الجارى العمل فى تنفيذها بمراكز ميت سلسيل ومنيه النصر وتمى الامديد وبنى عبيد ودكرنس، وذلك للتأكد من قيام مقاولى العمليات بهذه المشروعات بتوفير جميع الوسائل الطبية والمستلزمات الواقية للعمال القائمين على العمل فى هذه المشروعات التى تتمثل فى القفازات والكمامات والجونتيات وكذا تنفيذ أعمال التطهير لمواقع العمل التى تستهدف حمايتهم ووقايتهم من فيروس كورونا.





جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزاراء لمتابعة الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا على مستوى محافظات مصر حرصا على سلامة وصحة وحياة المواطنين،.





وشملت الجولات مركز ميت سلسيل حيث تم المرور على مدرسة عبد الرحمن شحات للتعليم الاساسى بعزبة راشد بقرية الكفر الجديد ، والمرور على مشروع إنشاء واعادة تأهيل محطة مياة ميت سلسيل.





وفى مركز منية النصر تم المرور على مشروع احلال وتجديد كوبرى الكيلو ٢٧ على ترعة البحر الصغير امام قرية ابو ذكرى، كما تم المرور على مشروع احلال وتجديد كوبرى ٣٧ على ترعة البحر الصغير امام قرية الكردى.





وفى مركز تمى الامديد تم المرور على مشروع الصرف الصحى بمدينه تمى الامديد ، وفى مركز بنى عبيد تفقدت السكرتير المساعد تنفيذ مشروع كوبرى على ترعة رى من بحر الزيات على الطريق المؤدى إلى صوامع الغلال بالعزبه ١٢ .





وفى مركز دكرنس تم المرور على مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بقريه نجير ، وكذا مشروع الصرف الصحى لقرى ديمشلت وكفر الباز وميت النحال وايضا المرور على مشروع إنشاء كوبرى على ترعة شلبى بقرية المحمودية، وقد تلاحظ أثناء الجولة عدم التزام بعض مقاولى العمليات بتوفير المستلزمات الطبية للعمال أثناء ممارستهم العمل، داخل المواقع.





وأكدت السكرتير المساعد الحرص الكامل للدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على ضرورة قيام مقاولى العمليات التى يتم تنفيذها بجميع المشروعات بنطاق المحافظة بالالتزام بتوفير المستلزمات الطبية للعمال العاملين معهم حرصا على صحتهم وحياتهم.





وأوضحت السكرتير المساعد أن التقرير الذى تم اعداده بنتائج حملات المرور أوصي بضرورة تطبيق القرار 248 الذى اصدرة محافظ الدقهلية والذى يتضمن خصم 1% من قيمة التعاقد مع المقاولين لتنفيذ هذه المشروعات لعدم التزامهم بتطبيق الاجراءات الاحترازية لحماية وسلامة العمال معهم