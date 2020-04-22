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مصر محتاجانا.. 5 رسائل من محافظ أسيوط للحكومة والمواطنين

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 09:45 م
صدى البلد
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عادل نصار

وجه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط عدة رسائل مهمة للحكومة وأعضاء مجلس النواب والمواطنين، ومؤسسة سقيا الماء.

 

وقال "سعد"، في رسالته للحكومة، عبر برنامج "أحلام مواطن"، الذي يقدمه الإعلامي هاني عبدالرحيم، والمذاع على فضائية "المحور": "ربنا يحفظكم.. جهد كبير يقوم به المسئولون في كافة قطاعات الدولة، والنواب يتعاملون بمصداقية لأنهم يمثلون الشعب ويعطون صورة حقيقية عن الذي موجود في أرض الواقع".

 

وأضاف، قائلًا: "رسالتي للمواطن وأهالي أسيوط اللي أنا منهم، إحنا مع بعض ولازم إيدينا تكون في أيد بعض عشان نقدر نعمل حاجة للمحافظة ونقدم ليها الخير، وبقول لجميع مواطنين الدولة مصر محتاجنا ويجب التكاتف مع بعض بصورة فعالة وقوية".

 

وتابع: "رسالتي لمؤسسة سقيا الماء، جزيل الشكر والاحترام لتشريفكم في محافظة أسيوط وجزاكم الله خيرا على ما تقومون به لتقديم الخير للمواطنين، مضيفًا: "رسالتي لبرنامج أحلام مواطن ربنا يوفقكم وتحققوا أحلام المصريين وأنا معجب بعنوان البرنامج ومن حق كل المواطن أن يحلم والعملية مرتبطة ببذل الجهد والتكاتف، لأن مصر محتاجة ايدينا نكون في ايد بعض".

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