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محافظ أسيوط: سخرنا كل الإمكانات لتعقيم وتطهير المؤسسات والشوارع للوقاية من فيروس كورونا

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 10:00 م
صدى البلد
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عادل نصار

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه عقد العديد من الاجتماعات مع المسئولين في المحافظة، بالتنسيق مع كافة المسئولين في قطاع وزارة الصحة ورؤساء المدن؛ من أجل وضع خطة واتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

 

وأضاف "سعد"، في لقائه ببرنامج "أحلام مواطن"،  الذي يقدمه الإعلامي هاني عبدالرحيم، والمذاع على فضائية "المحور"، مساء اليوم الأربعاء، أن المحافظة قامت بعمل توعية إعلانية موسعة في كافة أنحاء المحافظة لتحذير المواطنين من خطورة المرض وضرورة ارتداء الكمامات والجوانتيات والاهتمام بالنظافة الشخصية، و سخرت المحافظة كافة المعدات والإمكانيات الموجودة لتعقيم الشوارع والمؤسسات الحكومية، وتوسيع دائرة التعقيم في كل مكان.

 

وشدد محافظ أسيوط على أن كل القرارات التي صدرت من الدولة ورئاسة مجلس الوزراء تصب في صالح المواطن والدولة، وبالتالي يجب على المواطنين الالتزام بها.

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