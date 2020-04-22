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منوعات

عمره شهر واحد.. تعافي أصغر رضيع مصاب بـ كورونا في تايلاند

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 10:00 م
الطفل المتعافي من
الطفل المتعافي من فيروس كورونا
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أماني إبراهيم
أعلن طبيب تايلاندي عن شفاء أصغر رضيع مصاب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، اليوم، والذي لا يتجاوز عمره شهرا واحدا.

ووفقا لوكالة رويترز، فقد تعافى الرضيع ذو الشهر الواحد من فيروس (كوفيد-19) بعد استخدام الأطباء لمزيج من العقاقير المضادة للفيروسات، والتي كانت آمنة تماما على الطفل.

وتلقى الطفل الرضيع العلاج بمعهد بامراسنارادورا للأمراض المعدية في بانكوك، واستغرقت فترة علاجه حوالي 10 أيام، بحسب ما قال طبيب الأطقال فيصل مولى الصراط الذي كان مسئولا عن علاجه.

وبدت اعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد أقل حدة من التي تظهر على كبار السن أو البالغين، وتم شفاؤه بعد خضوعه لبروتوكول علاج مكثف عبارة عن أدوية مضادة للفيروسات، وأظهرت الاشعة السينية تعافيه بعد 5 أيام من تلقي العلاج.
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