مؤنس الحطاب: فيروس كورونا فرض على عيد الكتاب ظروف استثنائية

قال الناشر مؤنس الحطاب، إن اليوم العالمي للكتاب يأتي هذا العام في ظروفٍ استثنائية على العالم أجمع، وظروف لم يسبق للعالم الحديث أن شهد مثيلًا لها، تفرض على العالم ومجتمعاته أن توقف عجلة الحياة التي اعتدنا عليها.





وأضاف أنه رغم تلك الظروف، يقف الكتاب بقوته التي يعرفها الكثير للحد من صعوبة العزل الاجتماعي، وتقوية الروابط الإنسانية، وتوسيع الآفاق، وتحفيز قدراتنا الذهنية والإبداعية، يقف محتفلًا هذا العام دون فعالياتٍ ثقافية، ومعارض للكتاب وإصدارات جديدة، ولكنه مازال صامدا.

وأشار إلى أن الناشر يقف صامدًا أيضًا أمام هذه الجائحة كما وقف أمام العديد من العقبات والتحديات التي سبقته، إيمانًا بقداسة المهنة والمجال، ودفعا لعجلة التقدم الثقافي والاجتماعي التي رضي الناشر أن يتحملها في كل الظروف وفي كل المحافل المحليةوالاقليمية والدولية.





وأوضح أن قطاع صناعة النشر، نادى- كما نادت العديد من القطاعات الثقافية والاقتصادية- من أجل وقوف الدول والحكومات إلى جانبه في هذه الظروف الاستثنائية حيث استجابت العديد من الدول والحكومات وبادرت في دعم قطاعات اقتصادية مهمة، وهو مما يجب شكره والثناء عليه، إلا أن قطاع النشر والقطاعات المرتبطة به بقيت بعيدةً عن هذا الدعم رغم تكرار النداء وشرح ما يعانيه هذا القطاع والعاملين فيه من اضرار.

ولفت إلى أن النشر ليس قطاعًا ثانويًا، والكتاب ليس سلعةً ثانوية، ودورهما يعلمه القاصي والداني في التصدي للكثير من القضايا التي واجهت العالم، ونحن كناشرين لم ننس ذلك و لن ننسى، ولا يجب أن نسمح لهذا القطاع أن ينهار وكلنا أمل أن تعي الحكومات ذلك.