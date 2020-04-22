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مرأة

بعد تحذيرات السيسي من الإجراءات القاسية.. التزم هذه التعليمات لمنع انتشار كورونا

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 10:24 م
اسماء محمد
حذر الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم من تطورات فيروس كورونا وأن عدم الالتزام بقواعد الحماية والتباعد الاجتماعي سيضطر لاتخاذ إجراءات أكثر قوة.

وينبغي على كل المصريين الالتزام بطرق الوقاية من فيروس كورونا والالتزام بها.

وعرض دكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة ، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أهم النصائح التي تساعد في الوقاية من فيروس كورونا، وهي:

- الاهتمام بالأشياء التى ترفع المناعة وهى النوم 8 ساعات ليلا في ظلام مبكرا، وممارسة الرياضة داخل البيوت ، والابتعاد عن التدخين، نشر روح الامل والتفائل.

- ممنوع نهائيا دخول الاحذية داخل البيوت لأنها قد تكون حاملة لفيروس كورونا. 

- عدم شراء الأطعمة الباردة من الخارج وتناول الساخنة فقط، وتسخين و الخبز جيدا قبل تناوله.

- الابتعاد نهائيا عن المصافحة يد بيد او التقبيل.

- الاهتمام بتناول الأطعمة والمشروبات التى تزيد المناعة وفي مقدمتها البصل.

- عدم لمس الأنف أو الفم أو العينين عقب لمس اي شئ اخر كالنقود إلا بعد غسل اليدين جيدا أو تطهيرهما بالكحول.

- عند استخدام الحمام افتح الباب بمنديل والقه في صندوق قمامة يفتح بالقدم.

- تجنب التواجد في أماكن شديدة الازدحام والتجمعات.

- الالتزام بالطريقة الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى وهى غسل اليدين جيدا قبل ارتدائهما وعدم لمس الجزء الداخلى للكمامة.

- عند خلع الكمامة لا تلمس الجزء الأمامي لها واخلعها من الاستيك.

- المطهر المستخدم يجب ان يحتوى على كحول ايثيلي بنسبة 70 في المائة.

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