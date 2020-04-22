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عضو تنسيقية شباب الأحزاب: تعمير سيناء عزز مفهوم الأمن القومي لدى المواطن.. فيديو

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 11:26 م
السيسي
السيسي
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محمود محسن
أكد عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الرئيس قدم رسائل كثيرة خلال كلمته اليوم بافتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى شرق قناة السويس.

وأضاف درويش خلال مداخلة هاتفية  ببرنامج كل يوم المذاع على قناة on، أن الدولة تفتح الطريق للمستثمرين للدخول والاستثمار في سيناء.

وتابع عضو تنسيقية شباب الأحزاب أن "إتاحة سيناء للتعمير موضوع في غاية الأهمية  ويشير إلى أن الدولة المصرية أحسنت التوقيت وبالتالي تعزز من مفهوم الأمن القومى، وهناك الكثير من المواطنين بالأقاليم ما زالوا لا يدركون قيمة شق أنفاق جديدة أو إقامة بنية تحتية جديدة.

وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب أن المواطن بدأ يستشعر خوف الدولة عليه وعلى سلامته وأصبح هناك اهتمام من المواطن المصرى بهذا الموضوع، وهناك حالة من التقدير لدى المواطن المصرى لما يخص بمواجهة كورونا".

وقال عمرو درويش أن الرئيس أطلق رسالة مهمة جدا بخصوص العالقين في الخارج مؤكدا أن الدولة تسير في حل هذا الموضوع، ولابد من وجود حالة من التكاتف للقيام بهذه الأمور.
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