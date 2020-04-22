ماذا حدث فى المعتمدية.. البيئة تكشف مصير قرى الحجر الصحي بعد رفع الحظر

قال المهندس يحيى عبدالله، مدير عام المخلفات البلدية والصلبة بوزارة البيئة، أنه منذ الإعلان عن عزل قرية المعتمدية التابعة لمركز ومدينة كرداسة، تم التعامل مع مخلفاتها وكأنها من المخلفات الخطرة منذ 7 إبريل الجارى وبالتالي لا نقوم بدفن مخلفاتها في المدفن الطبيعي.





وأضاف عبدالله في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إننا اتخذنا عدة إجراءات تطبق في أي قرية توضع في الحجر إنشاء خليلة للدفن خاصة بالقرية بمواصفات خاصة للعزل بالجير الحي وهو له خاصية هامة لقتل البكتريا خلال ساعات ولذلك نستخدمة في القمر والعزل.





وأشار إلى أنه بعد فك الحجر الصحي عن القرية بدأت الدورة الطبيعية لدفن المخلفات في المدافن العادية بالقرية.





واتخذت وزارة البيئة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة تفشى فيروس كورونا حيث أنه تم الانتهاء من رش وتطهير وتعقيم 5000 منشأة على مستوى الأحياء والمراكز حفاظا على سلامة المواطنين.