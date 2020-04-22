طارق العشري يصدم الجماهير بشأن عودة الدوري

أكد طارق العشري المدير الفني لفريق المصري أن الفترة الحالية تشهد توقفًا غير مسبوق في الكرة المصرية خلال السنوات الماضية تتطلب تعامل جيد قبل استئناف النشاط.





وقال العشري في تصريحات فضائية :"فترة التوقف الحالية اقتربت من 60 يومًا، ومُرشحة للزيادة إلى ثلاثة أشهر في حال استمرار التوقف في شهر رمضان".





وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف النشاط الرياضي بناءً على توصية مجلس رئاسة الوزراء ووزارة الشباب والرياضة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وأضاف العشري :"لم نمر بفترة توقف بهذه المدة الزمنية من قبل، ولذلك يحتاج الأمر إلى تعامل جيد لتجاوز هذه الفترة دون خسائر كبيرة".





واختتم العشري: زيادة وزن اللاعبين ستؤدي الى ضعف لياقتهم بشكل سئ وهذا سيضطرنا لاتخاذ فترة طويلة لتأهيلهم مرة اخرى.



