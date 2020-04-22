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فن

بنطلون سمية الخشاب وفستان زينة يثيران الجدل في خلي بالك من فيفي

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 10:40 م
زينة وسمية الخشاب
زينة وسمية الخشاب
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قسم الفن
هجوم كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الفنانة فيفي عبده، تعرضت له بعد عرض حلقتين من برنامج المقالب الخاص بها ويحمل اسم "خلي بالك من فيفي" ويعرض على مجموعة قنوات "إم بي سي".

ولم تكن فيفي الوحيدة التي تعرضت لانتقادات في البرنامج فضيوفها ايضا تعرضوا للنقد وكانت البداية مع الفنانة زينة التي حلت ضيفة في الحلقة الاولي، ورأي البعض ان فستانها كان قصيرا جدا، وهو ما يتنافي مع شهر رمضان.

 وفي الحلقة الثانية التي كانت ضيفتها  الفنانة سمية الخشاب، انتقد البعض ملابسها وخاصة بنطالها الضيق.

 كما قاموا بالهجوم على البرنامج ذاته ما جعله يحتل تريند تويتر، وجاءت التعليقات كالاتي:

 برنامج فيفي عبده دا اخطر من كورونا.

برنامج رمضاني جه علي mbc masr ..اسمه #خلي_بالك_من_فيفي  كميه ال fake الي بتحصل كتيير بجد بجد يعني.

وأضافت: زينه اوفر بطريقه بشعه بلبسها وبكل حاجه حرفيا يعني مش منظر برنامج ييجي في رمضان من اول البرومو  البرنامج والفستان اللي فيفي عبده لابساه حرفيا مش منظر رمضان Woman facepalming..كورونا أرحم من فيفي عبده".

وقالت أخرى: "‏انا حاسة ان برنامج فيفي عبده ده شبه برنامج المشاغب بتاع ابراهيم سعيد لو كدة بقى يبقى رامز بيقلد في لون الشعر وفيفي في البرنامج هو مفيش غير الكابتن اللي بيتقلد هنا ولا ايه!".
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