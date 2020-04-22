تامر أمين عن بيان الصحة: معدل جيد وتحت السيطرة.. فيديو

عبر الإعلامي تامر أمين، عن تفاؤله ببيان وزارة الصحة المصرية الذي أعلنت عنه الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة مساء اليوم بشأن المستجد في أزمة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد في مصر.





وقال أمين، في حواره ببرنامجه "آخر النهار"، المذاع عبر شاشة "النهار"، مساء اليوم الأربعاء: "الرقم كبير لكن في المعدل المتوسط، ونتحدث عن عدد إصابات أكبر من أمس وزادت 10 حالات بالإضافة إلى 12 حالة وفاة"، مقدما العزاء لأهالي الضحايا في هذا الفيروس الخطير.

وأكد مقدم برنامج "آخر النهار"، أنه معدل جيد وتحت السيطرة ولا يدعو للخوف، متابعا :"القادم يا رب أفضل ان شاء الله".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأربعاء، عن خروج 65 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 935 حالة حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1270 حالة، من ضمنهم الـ 935 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 169 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة.





وقال «مجاهد» إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، هو 3659 حالة من ضمنهم 935 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و276 حالة وفاة.