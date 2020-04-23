سنتامين: أرباح مصر من منجم السكري لإنتاج الذهب ارتفعت 100%

أعلنت شركة سنتامين المالكة لمنجم السكرى، أن أرباح مصر من منجم السكرى لإنتاج الذهب ارتفعت 100% خلال الربع الأول من 2020، لتسجل 49.2 مليون دولار مقابل 24 مليون دولار للفترة نفسها من 2019، بدعم من ارتفاع مبيعات وأسعار الذهب.









وقالت الشركة فى إفصاح لها اليوم، إن البلاد حصلت على 42.5 مليون دولار كنصيب فى الأرباح خلال الربع الأول من العام الحالى، بخلاف 6.7 مليون دولار إتاوات، مقابل 20.5 مليون دولار و3.5 مليون دولار على الترتيب.









وكشفت أن المنجم أنتج 125.1 ألف أوقية خلال الربع الأول من 2020، وتوقعت تراجع الإنتاج إلى 115 ألف أوقية خلال الربع الثاني من العام.









وأرجعت الفضل فى معدل الإنتاج الجيد إلى التزام العمال ودعم الحكومة، وتوقعت الشركة أن تحقق مستهدفاتها بإنتاج ما بين 510 و540 ألف أوقية خلال العام الحالى.









وكشفت أن الاحتياطيات التى اتخذتها للوقاية من فيروس كورونا، أتت ثمارها، حيث لم يتم تسجيل أي حالة في الموقع حتى أمس.







