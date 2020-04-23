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مرأة

شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

الخميس 23/أبريل/2020 - 04:48 ص
شخصية اليوم في علم
شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟
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هاجر هانئ
لا يخطو كثيرون أو يبدأون يومهم قبل معرفة حظهم على الجانب الصحي والعاطفي والمهني، فيهتمون بمتابعة علم الفلك، ومعرفة حظهم.

وتقدّم خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أبرز النصائح لمواليد يوم 23 إبريل ، وفقًا لعلم الأرقام.

قالت عبير فؤاد إذا كنت مولودًا في يوم23 إبريل، فإن ذلك يعني أن لديك طبيعة اجتماعية وقد تكون بحاجة دائمة للاحتكاك بالعالم من حولك.. لديك أيضا ميل للحركة وحب للسيطرة، ولكن تنقصك أحيانا مراعاة مشاعر الآخرين.

نصيحة: يحمل لك هذا العام أجواءً ضاغطة في أحيان كثيرة.. أنت بحاجة للبناء من جديد، وتجنب الدخول في مغامرات، أو أي نوع من المخاطرة، خاصة في الأمور المالية والعاطفية.. كما أن الصبر ضروري جدا بالنسبة لك حتى آخر العام.
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