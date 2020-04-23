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محافظات

محافظ الغربية: انتهاء صرف معاش تكافل بواقع 49100 مستفيد

الخميس 23/أبريل/2020 - 05:07 ص
صدى البلد
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احمد علي
تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أمس، الأربعاء، انتظام صرف المرتبات لشهر ابريل الجاري للمواطنين بمكاتب البريد والبنوك، مشيرا الى انتهاء صرف معاش "تكافل" بواقع 49,100 مستفيد.

وخلال تفقده للبنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة بمدينة كفر الزيات، شدد محافظ الغربية، علي اللواء ممدوح هجرس رئيس الادارة المركزية لمكتب المحافظ، والدكتور عثمان شعلان رئيس مركز ومدينة كفر الزيات ، بضرورة تجنب أى تزاحم بين المواطنين حرصًا على سلامتهم، وكذلك الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وفي مدينة طنطا، وجه رئيس حي أول وثان طنطا برفع الاشغالات الموجودة ورفع القمامة أولا بأول حفاظا علي صحة المواطنين، والتنبيه بمنع أية تجمعات في شهر رمضان هذا العام لموائد الإفطار أو غيرها .
محافظ الغربية: انتهاء صرف معاش تكافل بواقع 49100 مستفيد
محافظ الغربية: انتهاء صرف معاش تكافل بواقع 49100 مستفيد
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