محافظ الغربية: انتهاء صرف معاش تكافل بواقع 49100 مستفيد

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أمس، الأربعاء، انتظام صرف المرتبات لشهر ابريل الجاري للمواطنين بمكاتب البريد والبنوك، مشيرا الى انتهاء صرف معاش "تكافل" بواقع 49,100 مستفيد.





وخلال تفقده للبنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة بمدينة كفر الزيات، شدد محافظ الغربية، علي اللواء ممدوح هجرس رئيس الادارة المركزية لمكتب المحافظ، والدكتور عثمان شعلان رئيس مركز ومدينة كفر الزيات ، بضرورة تجنب أى تزاحم بين المواطنين حرصًا على سلامتهم، وكذلك الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.



