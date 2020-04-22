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فن

جيهان عبدالله تقدم فوازير شهر رمضان على نجوم FM

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 10:47 م
جيهان عبدالله
جيهان عبدالله
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سعيد فراج
تقدم جيهان عبدالله مذيعه نجوم FM فوازير شهر رمضان الكريم فى برنامج كلام شهر زاد يوميًا فى 30 حلقة من الفوازير  وتروى جيهان عبدالله " شهرزاد " فزوره يوميًا الساعه 4:15 مساء. 

وتتحدث الفوازير عن بعض الأشخاص المعروفين وبعض الأماكن المعروفة وأشياء متنوعة ترسل أجابات الفوازير عن طريق الموقع الخاص بمحطه نجوم FM يوميًا. 

وقدمت جيهان عبدالله، مؤخرًا البرنامج الإذاعي "رسايل" عبر اذاعة محطه نجوم FM100.6 ، وكان يذاع يوميًا يوميًا في تمام الساعة 5 مساء. 

البرنامج 30 حلقة من إعداد مصطفى ياسين ويوجه الفنان خلاله بعض الرسايل لبعض الأشخاص كالفن ورسائل للشخصيات العامة ورسائل للسوشال ميديا ورسائل عامة للحياة بكافة أنواعها.

يذكر أن جيهان عبد الله، قدمت خلال العامين الماضيين على "نجوم إف إم"، مجموعة من البرامج المميزة فى شهر رمضان، مثل "أبيض وأسود"، و"احكى يا شهريار"، بجانب تقديمها برنامجها الشهير "اجمد 7 الساعة 7"، والذى يتم إذاعته على مدار العام من الأحد الخميس على الهواء مباشرة.

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