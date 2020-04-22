تامر أمين: الرئيس رد بقوة على مقال نيوتن في المصري اليوم.. فيديو

أكد الإعلامي تامر أمين، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في غاية الأهمية، مضيفا أن الرئيس تحدث عن الأوضاع بصفة عامة في مصر وبصفة خاصة عن شبه جزيرة سيناء.

وأضاف في برنامجه "آخر النهار"، المذاع عبر شاشة "النهار"، مساء اليوم الأربعاء، أن الرئيس السيسي رد بشكل قوي على مقال نيوتن في جريدة المصري اليوم، عن سيناء وفكرة انفصال سيناء ويكون عليها حاكم، متابعا :"في النهاية الجميع استاء من هذه المقالة ولأنها خارجة عن السياق والدستور والقانون، وتضرب مسمار في سيادة الدولة".





وأكمل أن رمال سيناء "شافت" دماء الشهداء في الدفاع عنها عبر مر العصور، مستدركا :"الرأي لما يكون مخالف للدستور والقانون وجبت المساءلة القانونية".





وأشار إلى أن حرية الرأي والتعبير مكفولة بالدستور والقانون ولكن شرط عدم تعارضها مع القانون ووقتها ستكون جريمة، مؤكدا أن سيناء قطعة من أرض مصر غالية علينا جميعا.