البطالة في أمريكا تسجل رقما قياسيا.. 25% مذعورون من فقدان وظائفهم

كشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة جالوب في الولايات المتحدة الامريكية، اليوم الأربعاء، عن أن ارتفاع معدلات البطالة في الدولة العظمى بسبب أزمة جائحة "كوفيد 19" أحدثت قلقًا واسع النطاق بين الأمريكيين العاملين، ومخاوف قياسية بنسبة 25 في المائة من فقدانهم لوظائفهم في الأشهر الـ 12 المقبلة.





وأوضح بيان صحفي عن الاستطلاع أن "ربع العاملين في الولايات المتحدة الذين يعملون بدوام كامل أو جزئي يعتقدون أنهم من المحتمل أن يفقدوا وظائفهم في الأشهر الاثني عشر المقبلة من بينهم 9 في المائة ممن يقولون إن ذلك "محتمل جدا" و16 في المائة "محتمل إلى حد ما'.





وأضاف التقرير أن 37 في المائة رجحوا خيار "ليس مرجحًا جدًا" و 38 في المائة "ليس محتملًا على الإطلاق" ، بحسب الاستطلاع.





وذكر البيان أيضا إن الاستطلاع الذي أجري في الفترة من 1 إلى 14 أبريل تم عقب تقدم أكثر من 20 مليون عامل أمريكي بالفعل بطلبات للحصول على مدفوعات للبطالة - أكثر من 10 في المائة من القوى العاملة الوطنية.





وبحلول منتصف أبريل، أصبح من الواضح أنها ستتطلب فترة أطول بكثير من فترة إدارة ترامب التي دعت إلى أسبوعين من الابتعاد الاجتماعي والقيود الشبيهة بالحجر الصحي اللازمة للسيطرة على العدوى المميتة.





ووفقًا للبيان، فإن نسبة 25 في المائة من الأمريكيين العاملين الذين يتوقعون أن يتم تأجيل فرصهم في العام المقبل هو أعلى مستوى سجله جالوب في استطلاعات تعود إلى عام 2001.