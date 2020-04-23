بلاغ رسمي ضد الطويلة بسبب شيكات مضروبة لمدرب الزمالك السابق ..شاهد





وتنصل مالك النجوم من اتفاقه السابق مع الجهاز الفنى بصرف رواتبهم المتأخرة فى بداية شهر ابريل الجارى. وقام الجهاز الفنى بالكامل بعمل محضر ادارى رسمى فى نيابة أكتوبر يحمل رقم 18870 بشأن عدم الحصول على رواتبهم المتأخرة هذا بالإضافة إلى محضر آخر بعد رفض الشيك الذى حصلوا عليه بقيمة 60 ألف جنيه كجزء من مستحقاتهم من قبل البنك ويحمل المحضر رقم 3605 جنح أكتوبر.





وكان محمد صلاح ومعاونيه قد قرروا منذ فترة تخفيض روابتهم الشهرية بسبب توقف النشاط لتداعيات فيروس كورونا، ولكن ذلك لم يرضى الطويلة الذى تمسك بعدم دفع رواتبهم طوال فترة توقف النشاط الكروى فى مصر.





وأكد محمد صلاح انه لن يتنازل عن حقوقه المالية لدى نادى النجوم ومعه الجهاز الفنى المعاون له خصوصا وأن هناك عقود رسمية ومستندات تدين مالك النادى، و أنه بصدد تقديم شكوى رسمية إلى اتحاد الكرة من أجل المحافظة على حقوقه .





وأضاف المدير الفنى للنجوم أنه سيقوم بتقديم شكوى لدى الاتحاد الدولي الفيفا ضد نادى النجوم حال رفضه دفع المستحقات المالية المتأخرة.





الجدير بالذكر أن الطويلة قد أعلن فى وقت سابق عن مساهمته فى تحمل رواتب عدد من أندية الدرجة الثالثة والرابعة من أجل تحقيق شو اعلامى فقط تجهيزا لخوضه فى انتخابات اتحاد الكرة القادمة.

وصلت العلاقة بين محمد صلاح المدير الفنى لفريق الكرة بنادي النجوم ومحمد الطويلة مالك النادى إلى طريق مسدود مؤخرا بسبب مماطلة الطويلة فى دفع المستحقات المالية المتأخرة للجهاز الفنى والتى تقدر براتب شهرين ورفضه صرف المبالغ المالية لكل أفراد الجهاز الفنى المعاون لصلاح والذى يضم كلا من سعيد عبدالعزيز فى منصب المدرب العام وأحمد حيدر مدرب الأحمال وعبد الشافى إبراهيم مدرب حراس المرمى،