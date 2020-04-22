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أخبار البلد

أبرز تصريحات الرئيس السيسى عن تداعيات فيروس كورونا خلال افتتاحه محطة المحمسة في سرابيوم

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 11:20 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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محمد عبد المنعم
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، محطة المحمسة في سرابيوم.

 ونشرت الصفحة الرسمية للهيئة العامة للاستعلامات على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» أبرز رسائل الرئيس السيسى عن تداعيات فيروس  كورونا ، وجاءت كالتالى:

- معالجتنا لأزمة كورونا تتسم بالهدوء والتوازن والاستناد الي الأسس العلمية.


- يمكن تكون في تطورات بشأن متابعة الفيروس وتأثيره، إذا كنا حققنا نجاح خلال الفترة الماضية مش عاوزين إن احنا خلال الأسابيع القليلة القادمة نفقد اللى احنا نجحنا فيه.


 - خلونا نقدر نتعامل مع الفيروس وتطوراته بالشكل اللى ميفزعش المصريين، وميوقعش فيهم خساير.


- من فضلكم انتبهوا معانا وساعدونا أكتر وثقافة التباعد والتطهير والبعد عن التجمعات بالشكل اللى احنا نتمناه، سواء في وسائل المواصلات او غيره أرجو انها تزيد الفترة اللى جاية علشان نفضل نحقق المعدل ما يعملش فينا أثر كبير.


 - لو الأمر تطور هنعمل إجراءات صعبة وقاسية أكثر من كده بكتير.


نؤكد ضرورة الحفاظ على نجاحنا في التعامل مع فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.

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