رئيس جامعة طنطا : 5000 كرتونة مواد غذائية لدعم الفئات الأكثر احتياجا بالغربية

قال الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، إنه تم تخصيص 5000 كرتونة مواد غذائية لدعم الفئات الأكثر احتياجا وغير القادرين بالتنسيق مع محافظة الغربية، في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد .









أوضح الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه تم توزيع 200 كرتونة اليوم في قرية ميت بدر حلاوه مركز سمنود ، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، شملت الأرز والسكر والزيت والسمن والعدس والفول، وغيرها من السلع الرئيسية.







