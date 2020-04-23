حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 23/4/2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، لذلك نستعرض اليوم الخميس 23-4- 2020، توقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.
وفيما يلي حظك اليوم الخميس 23-4- 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا على ما يحمله كل برج من أسرار:
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حظك اليوم توقعات الابراج
حظك اليوم برج الحمل
من21/3 إلى 20/4
مهنيا وماليا: القمر الجديد في منزلك الثاني ومن المهم اليوم ألا تغامر إلا بمبادرة مدروسة ومحسوبة العواقب.
عاطفيا: فينوس بمنزل العلاقات تمنحك حدسا صائبا وينفعك ذلك في الاقتراب ممن تحب.
حظك اليوم برج الثور
من 21/4 إلى 21/5
عاطفيا: القمر الجديد في برجك يجعلك مبهرا وتلفت النظر بسهولة وتنجح في السيطرة على الجنس الآخر بما تملك من روح ودودة.
مهنيا وماليا: اقتران الشمس والقمر ببرجك يساعدك على التألق وتثبت نفسك في كل عمل تقوم به.
حظك اليوم برج الجوزاء
حظك اليوم برج الحمل
من21/3 إلى 20/4
مهنيا وماليا: القمر الجديد في منزلك الثاني ومن المهم اليوم ألا تغامر إلا بمبادرة مدروسة ومحسوبة العواقب.
عاطفيا: فينوس بمنزل العلاقات تمنحك حدسا صائبا وينفعك ذلك في الاقتراب ممن تحب.
حظك اليوم برج الثور
من 21/4 إلى 21/5
عاطفيا: القمر الجديد في برجك يجعلك مبهرا وتلفت النظر بسهولة وتنجح في السيطرة على الجنس الآخر بما تملك من روح ودودة.
مهنيا وماليا: اقتران الشمس والقمر ببرجك يساعدك على التألق وتثبت نفسك في كل عمل تقوم به.
حظك اليوم برج الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
عاطفيا واجتماعيا: القمر الجديد بمنزلك الثاني عشر ومن المهم ألا تتبرع بالحديث عن حياتك الشخصية وحافظ أيضا على أسرار الآخرين.
مهنيا وصحيا: اليوم تنصحك الأفلاك أن تتقدم بهدوء وتعمل في صمت ولا تتعجل الأمور ويجب أن تهتم براحة أعصابك وتنظيم جهودك.
حظك اليوم برج السرطان
من 22/6 إلى 22/7
مهنيا واجتماعيا: القمر الجديد في منزلك الحادي عشر وقد تتلقى كلمات مشجعة من أصحاب أو زملاء أو رؤساء يوجهونك إلى الطريق الصحيح.
عاطفيا: قد تجمعك اليوم بالأحباب اهتمامات مشتركة ويسهمون في مساعدتك وإسعادك، وإذا كنت خاليا قد تتحول علاقة صداقة لعلاقة حب.
حظك اليوم برج الأسد
من 23/7 إلى 22/8
مهنيا وماليا: القمر الجديد في وضع معاكس مما يجعلك تمر بفترة دقيقة تتطلّب منك الانتباه والتحرّك بحذر.. احترس من المغامرة والتسرع.
عاطفيا وعائليا: اليوم يطالبك الفلك بعدم الضغط على من حولك وأمهلهم وقتهم.
حظك اليوم برج العذراء
من 23/8 إلى 22/9
مهنيا: القمر الجديد بمنزل الحظ يمنحك عقلا ساطعا ومخيلة يقظة ويجعلك ذلك ملهما وتنظر للعالم من زاوية جديدة تساعدك على التفهم.
عاطفيا واجتماعيا: تجد متعتك اليوم في التواجد مع الأحباب والأصدقاء وتجد نفسك مستعدا للتعامل بمثالية.
حظك اليوم برج الميزان
من 23/9 إلى 22/10
عاطفيا واجتماعيا: تميل للتصرف بنضج ومرونة مما يسهل عليك أمورا كثيرة وتتعامل بمنطق العدل وتطلب أن تعامل بالمثل.
مهنيا وماليا: القمر الجديد في منزل المدخرات يمدك بكل الأفكار المربحة وبكل الوسائل لتنمية أموالك.
حظك اليوم برج العقرب
من 23/10 إلى 22/11
عاطفيا: إذا كنت متزوجا أنت بحاجة اليوم لشيء من المرونة في التعامل مع شريك حياتك.
مهنيا: القمر الجديد بمواجهتك.. حاول أن تتحدث بالمنطق والهدوء لتحافظ على صورتك الإيجابية ولتحقق إصلاحا.
حظك اليوم برج القوس
من 23/11 إلى 21/12
عاطفيا وعائليا: القمر الجديد في منزلك السادس يدفعك للتركيز على تلبية احتياجات من تحبهم.
مهنيا وصحيا: الوضع الفلكي يمدك بالطاقة وتعتمد اليوم على قوة ملاحظتك لكل صغيرة وكبيرة وتقوم بإنجاز مؤثر وقوي.
حظك اليوم برج الجدي
من 22/12 إلى 20/1
عاطفيا: القمر الجديد في منزل الحب يملأ قلبك بالرومانسية.. انطلق وافتح عينيك وقلبك للحب.
مهنيا واجتماعيا: تتحرر من ضغوط وترتفع معنوياتك وتعدك الكواكب بمفاجآت عذبة.
حظك اليوم برج الدلو
من 21/1 إلى 19/2
عاطفيا وعائليا: القمر الجديد معاكس وتنصحك الأفلاك ألا تعرّض نفسك لحدوث سوء تفاهم أو شجار مع الأحباب أو الأهل والأقارب.
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق وقد يتعكر مزاجك قليلا ومع ذلك تجد دعما يرضيك، فقط اعمل بدقة.
حظك اليوم برج الحوت
من 20/2 إلى 20/3
عاطفيا وعائليا: رغم الضغوط، القمر الجديد يدعمك اليوم ويمدك بالقدرة على الإقناع وتحسن التفاهم مع من حولك.
مهنيا واجتماعيا: القمر الجديد بمنزل العلاقات يساعدك على التعامل بلباقة وتجد الكلمات المناسبة لكل موقف.
من 23/8 إلى 22/9
مهنيا: القمر الجديد بمنزل الحظ يمنحك عقلا ساطعا ومخيلة يقظة ويجعلك ذلك ملهما وتنظر للعالم من زاوية جديدة تساعدك على التفهم.
عاطفيا واجتماعيا: تجد متعتك اليوم في التواجد مع الأحباب والأصدقاء وتجد نفسك مستعدا للتعامل بمثالية.
حظك اليوم برج الميزان
من 23/9 إلى 22/10
عاطفيا واجتماعيا: تميل للتصرف بنضج ومرونة مما يسهل عليك أمورا كثيرة وتتعامل بمنطق العدل وتطلب أن تعامل بالمثل.
مهنيا وماليا: القمر الجديد في منزل المدخرات يمدك بكل الأفكار المربحة وبكل الوسائل لتنمية أموالك.
حظك اليوم برج العقرب
من 23/10 إلى 22/11
عاطفيا: إذا كنت متزوجا أنت بحاجة اليوم لشيء من المرونة في التعامل مع شريك حياتك.
مهنيا: القمر الجديد بمواجهتك.. حاول أن تتحدث بالمنطق والهدوء لتحافظ على صورتك الإيجابية ولتحقق إصلاحا.
حظك اليوم برج القوس
من 23/11 إلى 21/12
عاطفيا وعائليا: القمر الجديد في منزلك السادس يدفعك للتركيز على تلبية احتياجات من تحبهم.
مهنيا وصحيا: الوضع الفلكي يمدك بالطاقة وتعتمد اليوم على قوة ملاحظتك لكل صغيرة وكبيرة وتقوم بإنجاز مؤثر وقوي.
حظك اليوم برج الجدي
من 22/12 إلى 20/1
عاطفيا: القمر الجديد في منزل الحب يملأ قلبك بالرومانسية.. انطلق وافتح عينيك وقلبك للحب.
مهنيا واجتماعيا: تتحرر من ضغوط وترتفع معنوياتك وتعدك الكواكب بمفاجآت عذبة.
حظك اليوم برج الدلو
من 21/1 إلى 19/2
عاطفيا وعائليا: القمر الجديد معاكس وتنصحك الأفلاك ألا تعرّض نفسك لحدوث سوء تفاهم أو شجار مع الأحباب أو الأهل والأقارب.
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق وقد يتعكر مزاجك قليلا ومع ذلك تجد دعما يرضيك، فقط اعمل بدقة.
حظك اليوم برج الحوت
من 20/2 إلى 20/3
عاطفيا وعائليا: رغم الضغوط، القمر الجديد يدعمك اليوم ويمدك بالقدرة على الإقناع وتحسن التفاهم مع من حولك.
مهنيا واجتماعيا: القمر الجديد بمنزل العلاقات يساعدك على التعامل بلباقة وتجد الكلمات المناسبة لكل موقف.