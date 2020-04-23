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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 23/4/2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

الخميس 23/أبريل/2020 - 01:00 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
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لمياء الياسين

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، لذلك نستعرض اليوم الخميس  23-4- 2020، توقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.


وفيما يلي حظك اليوم الخميس 23-4- 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا على ما يحمله كل برج من أسرار:


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 حظك اليوم توقعات الابراج

حظك اليوم برج الحمل

من21/3 إلى 20/4

مهنيا وماليا: القمر الجديد في منزلك الثاني ومن المهم اليوم ألا تغامر إلا بمبادرة مدروسة ومحسوبة العواقب.

عاطفيا: فينوس بمنزل العلاقات تمنحك حدسا صائبا وينفعك ذلك في الاقتراب ممن تحب.

 حظك اليوم برج الثور

من 21/4 إلى 21/5

عاطفيا: القمر الجديد في برجك يجعلك مبهرا وتلفت النظر بسهولة وتنجح في السيطرة على الجنس الآخر بما تملك من روح ودودة.

مهنيا وماليا: اقتران الشمس والقمر ببرجك يساعدك على التألق وتثبت نفسك في كل عمل تقوم به.

  حظك اليوم برج الجوزاء

من 22/5 إلى 21/6

عاطفيا واجتماعيا: القمر الجديد بمنزلك الثاني عشر ومن المهم ألا تتبرع بالحديث عن حياتك الشخصية وحافظ أيضا على أسرار الآخرين.

مهنيا وصحيا: اليوم تنصحك الأفلاك أن تتقدم بهدوء وتعمل في صمت ولا تتعجل الأمور ويجب أن تهتم براحة أعصابك وتنظيم جهودك.

 حظك اليوم برج السرطان

من 22/6 إلى 22/7

مهنيا واجتماعيا: القمر الجديد في منزلك الحادي عشر وقد تتلقى كلمات مشجعة من أصحاب أو زملاء أو رؤساء يوجهونك إلى الطريق الصحيح.

عاطفيا: قد تجمعك اليوم بالأحباب اهتمامات مشتركة ويسهمون في مساعدتك وإسعادك، وإذا كنت خاليا قد تتحول علاقة صداقة لعلاقة حب.

  حظك اليوم برج الأسد

من 23/7 إلى 22/8

مهنيا وماليا: القمر الجديد في وضع معاكس مما يجعلك تمر بفترة دقيقة تتطلّب منك الانتباه والتحرّك بحذر.. احترس من المغامرة والتسرع.

عاطفيا وعائليا: اليوم يطالبك الفلك بعدم الضغط على من حولك وأمهلهم وقتهم.

حظك اليوم برج العذراء

من 23/8 إلى 22/9

مهنيا: القمر الجديد بمنزل الحظ يمنحك عقلا ساطعا ومخيلة يقظة ويجعلك ذلك ملهما وتنظر للعالم من زاوية جديدة تساعدك على التفهم.

عاطفيا واجتماعيا: تجد متعتك اليوم في التواجد مع الأحباب والأصدقاء وتجد نفسك مستعدا للتعامل بمثالية.

  حظك اليوم برج الميزان

من 23/9 إلى 22/10

عاطفيا واجتماعيا: تميل للتصرف بنضج ومرونة مما يسهل عليك أمورا كثيرة وتتعامل بمنطق العدل وتطلب أن تعامل بالمثل.

مهنيا وماليا: القمر الجديد في منزل المدخرات يمدك بكل الأفكار المربحة وبكل الوسائل لتنمية أموالك.

  حظك اليوم برج العقرب

من 23/10 إلى 22/11

عاطفيا: إذا كنت متزوجا أنت بحاجة اليوم لشيء من المرونة في التعامل مع شريك حياتك.

مهنيا: القمر الجديد بمواجهتك.. حاول أن تتحدث بالمنطق والهدوء لتحافظ على صورتك الإيجابية ولتحقق إصلاحا.

  حظك اليوم برج القوس

من 23/11 إلى 21/12

عاطفيا وعائليا: القمر الجديد في منزلك السادس يدفعك للتركيز على تلبية احتياجات من تحبهم.

مهنيا وصحيا: الوضع الفلكي يمدك بالطاقة وتعتمد اليوم على قوة ملاحظتك لكل صغيرة وكبيرة وتقوم بإنجاز مؤثر وقوي.

 حظك اليوم برج الجدي

من 22/12 إلى 20/1

عاطفيا: القمر الجديد في منزل الحب يملأ قلبك بالرومانسية.. انطلق وافتح عينيك وقلبك للحب.

مهنيا واجتماعيا: تتحرر من ضغوط وترتفع معنوياتك وتعدك الكواكب بمفاجآت عذبة.

  حظك اليوم برج الدلو

من 21/1 إلى 19/2

عاطفيا وعائليا: القمر الجديد معاكس وتنصحك الأفلاك ألا تعرّض نفسك لحدوث سوء تفاهم أو شجار مع الأحباب أو الأهل والأقارب.

مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق وقد يتعكر مزاجك قليلا ومع ذلك تجد دعما يرضيك، فقط اعمل بدقة.

 
 حظك اليوم برج الحوت

من 20/2 إلى 20/3

عاطفيا وعائليا: رغم الضغوط، القمر الجديد يدعمك اليوم ويمدك بالقدرة على الإقناع وتحسن التفاهم مع من حولك.

مهنيا واجتماعيا: القمر الجديد بمنزل العلاقات يساعدك على التعامل بلباقة وتجد الكلمات المناسبة لكل موقف.

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