حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 23/4/2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، لذلك نستعرض اليوم الخميس 23-4- 2020، توقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.









وفيما يلي حظك اليوم الخميس 23-4- 2020 و توقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا على ما يحمله كل برج من أسرار:





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حظك اليوم توقعات الابراج



حظك اليوم برج الحمل



من21/3 إلى 20/4



مهنيا وماليا: القمر الجديد في منزلك الثاني ومن المهم اليوم ألا تغامر إلا بمبادرة مدروسة ومحسوبة العواقب.



عاطفيا: فينوس بمنزل العلاقات تمنحك حدسا صائبا وينفعك ذلك في الاقتراب ممن تحب.



حظك اليوم برج الثور



من 21/4 إلى 21/5



عاطفيا: القمر الجديد في برجك يجعلك مبهرا وتلفت النظر بسهولة وتنجح في السيطرة على الجنس الآخر بما تملك من روح ودودة.



مهنيا وماليا: اقتران الشمس والقمر ببرجك يساعدك على التألق وتثبت نفسك في كل عمل تقوم به.



حظك اليوم برج الجوزاء



من 22/5 إلى 21/6



عاطفيا واجتماعيا: القمر الجديد بمنزلك الثاني عشر ومن المهم ألا تتبرع بالحديث عن حياتك الشخصية وحافظ أيضا على أسرار الآخرين.



مهنيا وصحيا: اليوم تنصحك الأفلاك أن تتقدم بهدوء وتعمل في صمت ولا تتعجل الأمور ويجب أن تهتم براحة أعصابك وتنظيم جهودك.



حظك اليوم برج السرطان



من 22/6 إلى 22/7



مهنيا واجتماعيا: القمر الجديد في منزلك الحادي عشر وقد تتلقى كلمات مشجعة من أصحاب أو زملاء أو رؤساء يوجهونك إلى الطريق الصحيح.



عاطفيا: قد تجمعك اليوم بالأحباب اهتمامات مشتركة ويسهمون في مساعدتك وإسعادك، وإذا كنت خاليا قد تتحول علاقة صداقة لعلاقة حب.



حظك اليوم برج الأسد



من 23/7 إلى 22/8



مهنيا وماليا: القمر الجديد في وضع معاكس مما يجعلك تمر بفترة دقيقة تتطلّب منك الانتباه والتحرّك بحذر.. احترس من المغامرة والتسرع.



عاطفيا وعائليا: اليوم يطالبك الفلك بعدم الضغط على من حولك وأمهلهم وقتهم.





