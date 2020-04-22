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بين الناس

رش وتعقيم شوارع الموسكي ... فيديو

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 11:18 م
صدى البلد
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مريم عزت _ كيرلس صلاح
تبذل الحكومة والمسؤلون جهود كبيرة في تعقيم شوارع المحافظات والميادين العامة  والأماكن التي يتواجد فيها المواطنون بشكل مستمر للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد . 

ورصدت عدسة صدى البلد اليوم رش وتعقيم كافة شوارع الموسكى للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين . 

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأربعاء، عن خروج 65 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 935 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1270 حالة، من ضمنهم الـ 935 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 169 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة.

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