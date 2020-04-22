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أخبار العالم

لا للتخفيف.. البحرين تعلن تمديد إجراءات العزل لمواجهة كورونا قبل رمضان

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 10:51 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت حكومة دولة البحرين، اليوم الأربعاء، تمديد إجراءات العزل العام في البلاد لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".


وبحسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، قالت الحكومة البحرينية إنها ستمدد إجراءات العزل في البلاد حتى 7 مايو المقبل.


وقالت وزارة الصناعة البحرينية في بيان لها إن هذه الخطوة تأتي بناء على توصيات الفريق الوطني الطبي، وكذلك تنفيذا لقرارات اللجنة التنسيقية وتماشيا مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.


وأضافت أن القرار يشمل الاستمرار في إغلاق دور السينما وكل صالات العرض التابعة لها، والمراكز الرياضية الخاصة وصالات التربية البدنية الخاصة وبرك السباحة الخاصة والألعاب الترفيهية الخاصة.


كما ينص القرار كذلك على اقتصار أنشطة جميع المطاعم والمرافق السياحية وأماكن تقديم الأطعمة على الطلبات الخارجية والتوصيل، والاستمرار في وقف بعض الإجراءات والخدمات الصحية غير الطارئة بالمؤسسات الصحية الخاصة، وتخصيص أول ساعة من فتح محلات الأغذية والتموين لكبار السن والنساء الحوامل فقط لتقليل المخالطة، والاستمرار في إلزام كافة المواطنين والمقيمين بارتداء الأقنعة وكمامات الوجه في الأماكن العامة.


ووصل إجمالي عدد إصابات كورونا في البحرين إلى 2009 حالات، و7 وفيات.

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