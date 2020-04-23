الأهلي يكشف موقفه النهائي من أزمة عبدالله السعيد عقب قرار الفيفا

كشف شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي الاهلي عن موقف النادي من أزمة عبدالله السعيد نجم فريق بيراميدز عقب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا " باحالة شكوى الاهلي ضد اللاعب لـ الاتحاد المصري لكرة القدم.









وأكد فؤاد في تصريحات لقناة "اون تايم سبورت " أن الاهلي لن يتنازل عن حقوقه وماض في طريق الحصول على مستحقاته كاملة.









وتابع شريف فؤاد ان الاهلي من حقه الحصول على 2 مليون دولار قيمة الشرط الجزائي في العقد الثلاثي الذي كان ينص على منع انضمام اللاعب لاي من الفرق المصرية المنافسة.









وأكمل أن محمود الخطيب رئيس النادي أصر على تجديد عقد اللاعب من اجل الحفاظ على حقوق النادي وحصل على مليون دولار قيمة صفقة رحيل اللاعب لـ اهلي جدة السعودي.









وأكمل أن العقد شريعة المتعاقدين وان النادي لن يتنازل عن اي من حقوقه المادية والادبية.