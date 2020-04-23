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رياضة

رضا عبد العال: عصام بهيج كان يمنح اللاعبين الحرية في الصيام أو الإفطار.. فيديو

الخميس 23/أبريل/2020 - 12:39 ص
رضا عبد العال
رضا عبد العال
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عمرو ابوبكر
قال رضا عبد العال، مُحلل فريق البريمو، إن عصام بهيج، المدير الفني للزمالك الأسبق كان يمنح اللاعبين الحرية في الصيام أو الإفطار أثناء المباريات. 


وأضاف "عبد العال"، أثناء استضافته في برنامج البريمو على قناة "ten" مع الإعلامي إسلام صادق، أن وقت الصيام في مباريات كرة القدم كان صعبا على اللاعبين، وكان هُناك لاعبون يفطرون أثناء المباريات. 


وأوضح عبد العال أن كابتن عصام كان يمنح اللاعبين الحرية في الصيام ولا يُجبر أحدًا على الصيام.


جدير بالذكر أن غدا بداية شهر رمضان المبارك، ولكن بدون تمرين للاعبين بسبب كورونا.


وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن تعليق بطولة الدوري والنشاط الرياضي بالكامل بسبب تفشي فيروس كورونا. 

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