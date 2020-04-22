بعد إعلان رؤية هلال الشهر.. هاشتاج رمضان_كريم يتصدر تويتر





وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :





‏كل عام وحضراتكم وحبايبكم بخير كل ثانيه وانتم اقرب الي الله وفي أمنه وحفظه المتين رمضان كريم ويارب يكون فيه رفع البلاء ونهايه الوباء





‏اصدقائى الاعزاء كل سنة وانتم طيبين وعائلتكم جميعا بخير وسعاده وينعاد عليناجميعا بركة وخير رمضان كريم





‏رمضان كريم على الجميع اتمنى منكم عمل رتويت او منشن حسابي فيه مشكله يعطي اللي اتابعهم صفر ولا الغيت متابعة احد للتوضيح





‏كل سنة وحضرتكم واسركم بخير وصحة وسلامة

‎#رمضان_كريم





‏كل عام و أنتم بخير وكل سنه وانتم بخير و السنادي ان شاء الله يكون كرمه وخيره اكتر من اي وقت الله يطهر قلوبنا و يقربنا له بالشهر المبارك . تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال ‎#رمضان_كريم









وأعلنت دار الإفتاء المصرية، عن أن بعد غدٍ الجمعة، أول أيام شهر رمضان 1441 هـ- الموافق الرابع والعشرين من شهر إبريل عام 2020 ميلادية، وأن غدًا الخميس الموافق الثالث والعشرين من شهر إبريل هو المتمم لشهر شعبان لعام 1441 هـ.









وقالت الإفتاء، إنها استطلعت هلال شهر رمضان لعام 1441 هـ، بعد غروب شمس اليوم الأربعاء، التاسع والعشرين من شهر شعبان 1441 هجرية، الموافق الثاني والعشرين من شهر إبريل لعام 2020 ميلادية، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.









وأفادت دار الإفتاء فى بيان لها، بأنه قد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر رمضان لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ، وقد وافق ذلك الحساب الفلكي أيضًا، وعلى هذا تعلن دار الإفتاء، عن أن بعد غدٍ الجمعة، أول أيام شهر رمضان 1441 هـ- الموافق الرابع والعشرين من شهر إبريل عام 2020 ميلادية.





دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #رمضان_كريم بعد إعلان هلال شهر رمضان المبارك مساء اليوم.